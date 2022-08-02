24 канал зібрав усе найважливіше про 160 день протистояння українського народу з російськими загарбниками.

До теми Втрати росіян біля Бахмута, з порту вирушило перше судно з зерном: головне за 159 день війни

06:00 Під час ранкової повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи. Цю інформацію вже підтвердив глава міської ради Олександр Сєнкевич. Він підкреслив, що окупанти атакували місто під час сирен.

05:48 Нещодавно петиція, в якій висловили прохання знести в Одесі пам'ятник катерині ІІ, набрала необхідну кількість підписів. Тож на неї вже відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави зауважив, що вже звернувся до Одеської міської ради. Він попрохав розглянути порушені питання відповідно до компетенції.

05:41 Також в Інституті з вивчення війни поділились іншими аналітичними даними. Там наголосили, що може виникнути можливість контрнаступу ЗСУ на Ізюмському напрямку. А причиною цього може стати той факт, що російські загарбники почали перекидати свої війська по території нашої держави.

04:47 В Інституті з вивчення війни проаналізували обстріл в Оленівці. Аналітики підкреслили, що за вбивство українських військовополонених відповідають саме російські сили.

04:04 Журналісти висловили припущення щодо візиту Ненсі Пелосі до Тайваню. Згідно з їхніми даними, спікерка Палати представників США може лиш транзитно перебувати в аеропорту держави.

03:58 Неспокійною була ніч для мешканців багатьох областей нашої держави, адже їх розбудили повітряні тривоги. Під час сирен у Харкові та Миколаєві пролунали вибухи.

03:46 А от у Великій Британії вирішили послабити санкції проти росії. Зауважимо, що вони стосувались страхування в авіаційній галузі. І відповідне рішення дозволить москві отримувати певні авіатовари, а також технології. Серед них – газотурбінні двигуни.

03:01 Тим часом стало відомо про те, що російські загарбники вкрали знамениту херсонську баржу. Про це повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Нагадаємо, що це судно використовували, щоб возити Дніпром кавуни до Києва.

02:10 В ОК "Південь" поділились актуальною інформацією за минулу добу 1 серпня. Згідно з нею, ворог нарощує свої сили на Криворізькому напрямку. Крім того, загарбники продовжують зазнавати чималих втрат на Півдні. Там окупанти утримують оборонні рубежі, а також діють за тактикою контрбатарейної боротьби.

01:17 Судно RAZONI, яким експортують 26 тисяч тонн української кукурудзи продовжило свій рух. На цей момент воно вже покинуло виключну економічну зону України. Пункт призначення – Ліван. Саме туди й вирушає зерно з нашої держави.

01:12 США в Афганістані вдалось ліквідувати лідера терористів "Аль-Каїди" Аймана аль-Завахірі. Це зробили за допомогою безпілотного літального апарата. Зауважимо, що він допомагав координувати атаки 11 вересня 2001 року.

00:47 Пізно ввечері 1 серпня у Бахмуті пролунали вибухи. Тепер же з'явилась інформація, що на місці "прильоту" спалахнула пожежа.

00:30 Журналісти NYT провели аналіз і опублікували чергові дані. Вони підкреслили, що російська артилерія обстрілює ЗСУ. Робить вона це, прикриваючись Запорізькою АЕС.

00:16 російський опозиційний політик Андрій Піонтковський поділився черговим припущенням. Він зауважив, що опісля публічних відмов від ядерної війни, диктатор владімір путін мав би визнати свою поразку.

00:11 Мешканців Запорізької області попросили виїхати з прифронтової зони. На цьому наголосив глава ОВА Олександр Старух. Високопосадовець підкреслив, що в області є населені пункти, з яких уже виїхали 80% мешканців.