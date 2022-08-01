Усе найважливіше про 159 день протистояння українців з російськими загарбниками читайте нижче.

До теми Масований обстріл Миколаєва та атака Одещини: головне за 158 день війни

06:12 На думку американських аналітиків, росіяни зараз докладають шалених зусиль, щоб просунутися. Їм потрібно захопити якомога більше Донеччини до "референдумів", які планують проводити восени на окупованих територіях. Ворог наразі планує наступ на Бахмут.

05:36 Посол України в Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що невдовзі країна надасть нашій державі кілька військових кораблів.

05:07 Наші воїни, які захищають південні регіони, 31 липня завдали потужного удару по ешелону з військовою технікою ворога. Також ліквідували станції радіоелектронної боротьби.

За добу на Півдні росіяни втратили:

52 окупанти;

4 танки;

2 самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С";

самохідна артустановка;

8 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

4 склади з боєприпасами в Бериславському та Баштанському районах.

04:41 росія вкотре обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Повітряна тривога там тривала майже 6 годин.

04:24 В ОК "Південь" повідомили, що керівництво окупаційних військ росії може невдовзі розпочати створення ударних груп на Криворізькому напрямку. Проте поки там лише триває нарощення сил ворога.

03:39 У тимчасово окупованому Севастополі вночі 1 серпня почали лунати вибухи. "Бавовну" чули в різних районах міста.

02:07 російські війська в ніч на 1 серпня знову почали атакувати Миколаїв. У різних районах міста прогриміли потужні вибухи. Незабаром вибухи було чути й на Харківщині.

00:53 В окупованому Скадовську ввечері 31 липня почали лунати вибухи. Згодом офіційно заявили, що це був черговий прицільний удар, якого завдали Збройні Сили України.