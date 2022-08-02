Про це повідомив 24 каналу військовий експерт Олег Жданов. Він не виключає, що в Херсонській області може виникнути пастка для окупантів.

До речі Жданов назвав два ймовірні варіанти розвитку подій на Півдні

Ймовірна стратегія Генштабу ЗСУ

За словами Жданова, складається враження, що Генеральний штаб ЗСУ прагне, щоб усі охочі російські війська переправились на правий берег. Тому й не руйнуються в повному обсязі мости, щоб дати можливість окупантам це зробити.

А далі, я так розумію, у Генерального штабу є якийсь план щодо знищення цього угруповання військ,

– зазначив експерт.

Тим паче, зауважив він, що ЗСУ вже потренувалися на тих російських загарбниках, які нині перебувають на правому березі.

Чи може там виникнути пастка для окупантів

Жданов припускає, що українські захисники можуть відрізати сили окупантів, які росія перекидає у Херсонську область.

Хоча, якщо вони приймуть спробу наступу, то картина може бути трошки інша,

– зауважив експерт.

Адже, пояснив він, нам доведеться зупинити цей наступ, а вже потім здійснювати заходи щодо розгрому цього угруповання військ.

За словами Жданова, сучасний порядок ведення війни вже не передбачає кількісної переваги у 3 – 5 разів. Сьогодні головна перевага оцінюється вогневими можливостями тієї армії, яка веде наступальні дії.

Жданов про стратегію ЗСУ на Херсонщині: дивіться відео

Чи можуть ЗСУ вже невдовзі звільняти Запоріжжя

Жданов зазначив, що росіяни знімають частину своїх військ з Донецького напрямку і перекидають на Запорізький. Так вони намагаються закрити ті дірки, які утворюються на Запорізькому після зняття частини і відправлення їх на Херсонський.

Тобто вони на центральному театрі воєнних дій намагаються рівномірно роззосередити свої війська, щоб була більш-менш рівна ситуація з мінімальною перевагою над нашими військами,

– заявив експерт.

Він додав, що вже час покаже, чи зможе Україна скористатися цією ситуацією.

Зверніть увагу! На Херсонщині росіяни постійно затримують мирних мешканців. Вони залякують їх Службою безпеки України. Як розповів заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, окупанти також використовують людей для знімання пропагандистських роликів.

Більше про ситуацію на Херсонщині

Українські війська мають успіхи на Півдні. Це підтверджують і фахівці з американського Інституту вивчення війни. За їхніми даними, 30 липня українські сили запобігли наступу росії на північному заході Херсонської області.

Морські піхотинці провели вдалі контрнаступальні дії на Херсонському напрямку. У полоні опинились 11 ворогів: 1 офіцер, 1 прапорщик та одразу 9 мобілізованих у так званій "республіці" донецьких бойовиків.

Спротив українців на Херсонському напрямку та влучні удари ЗСУ по складах противника є критичними для окупантів. Для ворога перспектива втратити обласний центр порівнюється з втратою Москви.

Вас може зацікавити – скільки ще сил окупанти можуть перекинути на Херсонщину: дивіться відео