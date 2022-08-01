Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов. Він наголосив, що Східний фланг все ж не буде оголений.

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Як можуть розвиватись події

Як пояснив Жданов, річ у тім, що на Сході в окупантів була дуже велика перевага, тож зараз, загарбники дещо вирівнюють ситуацію. Тобто за рахунок переваги – російські війська знімають звідти й відправляють на Південь.

Олег Жданов Військовий експерт Водночас на півдні може бути 2 варіанти розвитку подій. По-перше, окупанти можуть спробувати наступати й хоча б показати, що вони ще здатні це робити. Зокрема, намагатись відтіснити наші війська від річки Дніпро, щоб ЗСУ не діставали їхні тили

По-друге, як наголосив військовий експерт, російські окупанти можуть також перейти до глухої оборони. Тобто захищатимуть ті рубежі, які вони вже захопили.

Якість військ, які перекидають окупанти

За словами Жданова, частково, війська, які зараз перекидають окупанти на Південь, пошматовані, оскільки свіжих резервів у них немає. Він нагадав, що свіжий ешелон загарбників, який їхав з росії через окупований Крим, нещодавно накрили Збройні Сили України.

Олег Жданов Військовий експерт Тепер (окупанти – 24 канал) перекидають війська, які пересуваються всередині України на окупованих територіях. Їх вивели з бою, і вони частково відновили боєздатність, поповнивши особовий склад і техніку.

Жданов назвав ймовірні варіанти розвитку подій на Півдні: дивіться відео



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