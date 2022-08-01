Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов. Он подчеркнул, что Восточный фланг все же не будет обнажен.

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Как могут развиваться события

Как объяснил Жданов, дело в том, что на Востоке у оккупантов было очень большое преимущество, поэтому сейчас захватчики несколько выравнивают ситуацию. То есть, за счет преимущества – российские войска снимают оттуда и отправляют на Юг.

Олег Жданов Военный эксперт В то же время на юге может быть 2 варианта развития событий. Во-первых, оккупанты могут попытаться наступать и хотя бы показать, что они еще способны это делать. В частности, пытаться оттеснить наши войска от реки Днепр, чтобы ВСУ не доставали их тылы.

Во-вторых, как отметил военный эксперт, российские оккупанты могут также перейти к глухой обороне. То есть будут защищать те рубежи, которые они уже захватили.

Качество войск, которое перебрасывают оккупанты

По словам Жданова, частично, войска, которые сейчас оккупанты перебрасывают на Юг, растерзанные, поскольку свежих резервов у них нет. Он напомнил, что свежий эшелон захватчиков, который ехал из россии через оккупированный Крым, недавно накрыли Вооруженные Силы Украины.

Олег Жданов Военный эксперт Теперь (оккупанты – 24 канал) перебрасывают войска, которые передвигаются внутри Украины на оккупированных территориях. Их вывели из боя, и они отчасти восстановили боеспособность, пополнив личный состав и технику.

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