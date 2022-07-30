Соответствующую информацию о сутках 29 июля сообщили в оперативном командовании "Юг". Также сообщили, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр на оккупированных территориях невозможно.

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Украинская авиация уничтожила многих врагов и их технику

Авиация ВСУ 7 раз атаковала российских оккупантов. Известно, что:

парами штурмовиков и истребителем атаковали 2 скопления силы и техники россиян в Херсонском и Снегиревском районах, в Николаевской области – состав вражеских боеприпасов;

4 парами вертолетов ударили по скоплению силы и техники россии в Снегиревском и Бериславском районах;

на Херсонщине и Николаевской области попали в опорный пункт и укреплены подземные укрытия врага.

По результатам работы наших ракетно-артиллерийских подразделений, подтверждено огневое поражение пункта управления батальонной тактической группы 34-й отдельной мотострелковой бригады оккупантов в Брускском,

– сообщило командование.

За сутки 29 июля на Юге российские оккупанты потеряли:

105 единиц личного состава;

7 танков Т-62 и 72;

гаубицу "Мста-Б";

2 самоходные артустановки;

самоходную артиллерийско-минометную установку "Нона-С";

17 единиц бронированной и автомобильной техники;

а также 2 полевых склада боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах.

Кроме того, оперативное командование "Юг" уточнило, что окончательные потери врага еще разведываются.

россияне готовили контратаку, однако неудачно

Командование сообщило, что обстановка на Юге сложная, но контролируемая. российские оккупанты продолжают вести боевые действия имеющимися силами на занятых рубежах обороны.

С обнаружением подготовки противника к проведению контратаки в направлении Брускинское – Белозвезда, нашими силами нанесено огневое поражение. Противник отказался от выполнения задания,

– отметили в ОК "Юг".

Добавили, что россияне продолжают авиационные атаки – 4 раза парами вертолетов атаковали наши позиции и отбитые населенные пункты. К счастью, без потерь.

В Черном море меньше сил врага

"Корабельная группировка вражеского флота, маневрируемая вдоль крымского побережья в ракетно безопасных районах уменьшилась до 6 единиц - часть перемещена в Новороссийск", - сообщили в ОК "Юг".

В море осталось 2 ракетных и 2 больших десантных корабля. Однако предупредили – угроза ракетных ударов до сих пор актуальна с моря, с неба и временно оккупированных территорий.

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