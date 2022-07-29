Подтвердил удары ВСУ по врагам в поселке Бриловка первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он добавил, что это украинские военные "еще не начинали".

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ВСУ попали по объектам в Чернобаевке, Олешках и Новой Каховке

В общей сложности наши защитники попали по 5 вражеским объектам. Вблизи Новой Каховки – 2 цели, по одной – в Чернобаевке, Олешках и Бриловке.

В Бриловке получилось особенно круто. Уточняем данные о пострадавших мирных жителях, пока предварительно таких нет,

– подчеркнул Соболевский.

Заместитель председателя облсовета обратился к жителям временно оккупированных территорий Херсона. Он отметил, что ВСУ "очень круто" насыпают россиянам и это только начало.

Местным жителям следует держаться подальше от вражеских объектов

Людям, которые по определенным причинам не смогли эвакуироваться, Соболевский посоветовал держаться подальше от вражеских объектов военной инфраструктуры.

От ваших действий может зависеть жизнь и здоровье и ваша, и ваших близких. ВСУ будут продолжать наносить удары, потому что нет другого способа освободить наших людей и нашу область,

– добавил Соболевский.

В Бриловке попали в железнодорожный вокзал – Хлань

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщил детали успешной работы ВСУ. Он отметил, что в Бриловке попали в ж/д вокзал. Это был один из важнейших логистических центров оккупантов.

Россияне как раз притащили туда технику и боекомплекты – все сгорело. Кое-что даже не успели разгрузить. Люди сообщают о громких взрывах и детонации,

– подчеркнул Хлань.

Также, говорит Хлань, вероятно, попали и в нефтебазу.

Взрывы раздались в Бриловке / Изображение со страницы Сергея Хланя

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Что происходит на Херсонщине: последние новости

После повреждения ВСУ Антоновского моста оккупанты возвели под ним понтонную переправу. Однако, говорят эксперты, он находится под контролем украинских военных.

После обстрела моста из Херсона скрылись представители путинской партии "Единая Россия". Они направились в Мелитополь и Крым.

В британской разведке говорят, что по их данным контрнаступление ВСУ на Юге постепенно набирает обороты.

Украинские силы, вероятно, создали плацдарм к югу от реки Ингулец,

Смотрите в видео, как ВСУ умело уничтожают склады оккупантов: