Как рассказали британские разведчики, украинские силы, вероятно, создали плацдарм к югу от реки Ингулец, которая образует северную границу оккупированного россией Херсона.

Важно Какова была цель удара ВСУ по Антоновскому мосту и почему его не уничтожили полностью

ВСУ решительно повредили по меньшей мере 3 моста через реку Днепр, на которые россия полагается для поставки оружия на территории, находящиеся под ее контролем.

Один из таких мостов Украина повредила вечером 26 июля. Речь идет об Антоновском мосте возле Херсона. Есть большая вероятность, что сейчас переправа непригодна.

Что известно об ударе по Антоновскому мосту

В конце дня жители Херсона начали слышать много звуков мощных взрывов. Пропагандисты кремля и коллаборанты сказали, что атаки было 3. Однако, мол, ПВО перехватило все ракеты.

В полночь появилось видео обстрела Антоновского моста 26 июля, которое подтвердило, что попадание в цель все-таки было.

Украинцы не обошли вниманием это событие и сразу начали троллить россиян мемами про Антоновский мост. К этому в сети присоединились не только крупные компании, но и народные депутаты.

Утром 27 июля информацию об ударах по Антоновскому мосту подтвердили ВСУ.

россияне выглядят уязвимо

Разведчики добавили, что 49-я армия россии дислоцируется на западном берегу Днепра и сейчас выглядит очень уязвимой.

Также город Херсон, наиболее политически значимый населенный пункт, оккупированный россией, сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий. Его потеря серьезно подорвала бы попытки россии нарисовать оккупацию как успех,

– добавили в разведке.

российская техника теперь точно не проедет по мосту: смотрите видео