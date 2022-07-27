В то же время конструкцию не разрушили полностью. В Центре противодействия дезинформации объяснили, какова была цель такого мастерского удара.

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Прелюдия к освобождению Херсона

То, что удар по мосту произошел, подтверждает, что ВСУ имеют огневой контроль над стратегически важными коммуникациями.

Также это свидетельствует, что несмотря на восхваления оккупантов, российская ПВО в реальности не способна защитить стратегические мосты через Днепр. В Центре противодействия дезинформации также говорят о филигранной точности ВСУ. Доказательством тому является то, что объект не уничтожен как таковой, но выведен из строя. Сейчас мост не работает.

Целью поражения была деморализация вражеского войска на правобережье Херсона. оккупанты понимают, что Украине по силам отрезать им пути для отступления за Днепр. Также в Центре намекнули, что ночные атаки Антоновского моста – только прелюдия к освобождению Херсона.

Удар разрушает планы оккупантов

Спикер обороны Юга Наталья Гуменюк, которая и подтвердила атаку ВСУ на мост, заявила, что таким образом украинские силы разрушают планы оккупантов. Она подчеркнула, что ситуация на поле боя нелегкая. Идет гибридная война в информационном пространстве.

Мост расположен на оккупированной территории, которую Украина совершенно не контролирует. Зато есть там огневой контроль, который закрепляем. Гуменюк отметила, что удар по Антоновскому мосту "несет определенные повреждения, но не столь критический, чтобы использовать его против нас".

Узнать масштабы разрушения моста сложно, потому что его охраняют все силы оккупационных властей и просто так получить такую информацию нереально. Гуменюк заверила, что над этим трудятся.

Атаковали не только Антоновский мост

Удар был очень точным и точным. Он случился именно тогда, когда российские оккупанты переправляли мостом технику. Может быть, кроме уничтожения непосредственно стратегически важного для оккупантов пути, украинские защитники ликвидировали и самих оккупантов, и вражескую технику.

Точное состояние моста, то есть разрушен он или поврежден, определить невозможно, поскольку оккупанты не подпускают никого с обеих сторон. В то же время сами коллаборанты сообщали, что мост закрыли. После предыдущих ударов он функционировал, потому что еще можно было ремонтировать.

Также оккупанты сами же сказали, что ВСУ атаковали не только Антоновский мост, но и соседний железнодорожный. Выпустили две ракеты. О его состоянии тоже ничего неизвестно. Но эксперты заявляли, что этот мост также имеет немаловажное значение.

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