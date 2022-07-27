Водночас конструкцію не зруйнували повністю. У Центрі протидії дезінформації пояснили, якою була мета такого майстерного удару.

До теми Де розташований Антонівський міст у Херсоні, по якому вдарили ЗСУ: показуємо на карті

Прелюдія до визволення Херсону

Те, що удар по мосту відбувся, вкотре підтверджує, що ЗСУ мають вогневий контроль над стратегічно важливими комунікаціями.

Також це свідчить, що попри вихваляння окупантів, російська ППО в реальності не здатна захистити стратегічні мости через Дніпро. У Центра протидії дезінформації також кажуть про філігранну точність ЗСУ. Доказом цього є те, що об'єкт не знищений як такий, але виведений з ладу. Зараз міст не функціонує.

Метою ураження була деморалізація ворожого війська на правобережжі Херсонщини. Окупанти розуміють, що Україні під силу відрізати їм шляхи для відступу за Дніпро. Також в Центрі натякнули, що нічні атаки Антонівського мосту – лише прелюдія до визволення Херсону.

Удар руйнує плани окупантів

Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, яка й підтвердила атаку ЗСУ на міст, заявила, що таким чином українські сили руйнують плани окупантів. Вона наголосила, що ситуація на полі бою нелегка. Триває гібридна війна в інформаційному просторі.

Міст розташований на окупованій території, яку Україна абсолютно не контролює. Натомість маємо там вогневий контроль, який закріплюємо. Гуменюк зауважила, що удар по Антонівському мосту "несе певні ушкодження, але не настільки критичний, щоб використати його проти нас".

Дізнатись масштаби руйнування мосту складно, бо його охороняють всі сили окупаційної влади і просто так отримати таку інформацію нереально. Гуменюк запевнила, що над цим працюють.

Атакували не тільки Антонівський міст

Удар був дуже точним і влучним. Він трапився саме тоді, коли російські окупанти переправляли мостом техніку. Може бути, що окрім знищення безпосередньо стратегічно важливого для окупантів шляху, українські захисники ліквідували і самих окупантів, і ворожу техніку.

Точний стан мосту, тобто зруйнований він чи пошкоджений, визначити неможливо, оскільки окупанти не підпускають нікого з обох боків. Натомість самі колаборанти повідомляли, що міст закрили. Після попередніх ударів він функціонував, бо ще можна було ремонтувати.

Також окупанти самі ж сказали, що ЗСУ атакували не тільки Антонівський міст, але й сусідній залізничний. Випустили дві ракети. Про його стан також нічого невідомо. Але експерти заявляли, що цей міст також має важливе значення.

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