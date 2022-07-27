В якому стані зараз Антонівський міст

Втім, тепер процес їхніх переправ пошкоджено. Точний стан мосту, тобто зруйнований він чи пошкоджений, визначити неможливо, оскільки окупанти не підпускають нікого з обох боків, але українська влада намагається здобути інформацію. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Головне Удар по Антонівському мосту й звільнені села на Херсонщині: основне за 154 день війни

Цивільним треба розуміти, що міст на окупованій території, що це об'єкт стратегічного значення, і дійсно охороняється всіма силами окупаційної влади й просто так здобути таку інформацію нереально. Але ми над цим працюємо,

– зауважила Гуменюк.

Філігранні удари: що мали на увазі

Вона також розповіла про ситуацію та як саме трактує фразу "філігранні удари по Антонівському мосту". За її словами, Україна не має абсолютного контролю над цією територією, але має вогневий контроль, який вже закріплює.

Тому наші військові намагаються диктувати окупантам, як використовувати транспортні артерії й транспортні шляхи. При цьому кожен цей удар і наш вплив, росіяни намагаються використати проти трактування ідеї ЗСУ та CO України, щоб маніпулювати свідомістю людей, які на окупованій території.

Наразі ми можемо сказати, що не руйнуємо інфраструктуру рідної країни, а руйнуємо плани ворога. Тому цей удар і називається філігранним, оскільки несе певні пошкодження, але не є настільки критичним, щоб використовувати його проти нас,

– підкреслила речниця ОК "Південь".

Крім того, Гуменюк наголосила, що головний фактаж, який повинні мати цивільні люди, це розуміння, що сили оборони роблять максимальні зусилля, щоб звільнити територію. І проголосити про те, з якої зброї і у який спосіб було здійснено атаку, просто неможливо, бо тоді можемо позбутися озброєння.

До теми – ЗСУ потужно вгатили по Антонівському мосту: дивіться відео