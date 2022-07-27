Основне, що треба знати з 154 дня протистояння, 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про те, що відбувалось на фронті і не тільки – читайте нижче.

Актуально Антонівський міст: чому він такий важливий для окупантів і для чого його руйнувати

05:29 У Чорному морі досі перебуває багато російських кораблів. До нього загалом входять 11 надводних суден різних типів, які не підходять до зони ураження українськими протикорабельними системами. Сили оборони українського узбережжя не виключають, що можлива висадка десанту росіян у південних областях.

03:29 російські окупанти на Херсонщині вдарили по своїй же авіації. Вони збили свій бойовий вертоліт.

02:36 Збройні Сили України 26 липня повністю вибили росіян із Андріївки та Лозового, що в Херсонській області. Окрім цього, протягом дня завдали кілька потужних ударів по ворогу в південних регіонах країни.

02:08 Місцеві жителі заявили, що у Миколаєві вночі 27 липня пролунали вибухи. Їх люди чули після оголошення повітряної тривоги.

01:39 Збройні Сили України ввечері 26 липня могли вдарити по Антонівському мосту, щоб пошкодити важливу для окупантів переправу. Місцеві припустили, що по об'єкту вдарили з HIMARS. Відповідні відео почали публікувати в місцевих телеграм-каналах.

Місцеві вважають, що по мосту вдарили з РСЗВ: дивіться відео