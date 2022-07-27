Де розташована переправа та чому її руйнування є надзвичайно важливим – читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо ЗСУ потужно атакували Антонівський міст у Херсоні: все, що про це відомо

ЗСУ вдарили по Антонівському мосту

Пізно ввечері 26 липня у мережі почали з'являтися повідомлення про вибухи у районі Антонівського мосту, що у Херсоні. Зранку 27 липня речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк підтвердила удари по мосту. Водночас вона наголосила, що робота нашої артилерії настільки делікатна та ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська противника.

За її словами, наші сили тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи. Вони для ворога мають критичне значення. Це не дає йому можливості маневрувати, підтягувати сили та боєприпаси. Також Гуменюк зауважила, що українська армія руйнує не інфраструктуру нашої країни, а плани ворога. Адже ми цінуємо все, що у нас є.

Де розташований міст

Антонівський міст – це переправа, яка сполучає Херсон з окупованими частинами лівобережжя. Його довжина складає майже 1,5 кілометра. Для росіян об'єкт має стратегічну цінність, оскільки саме ним вони отримують боєприпаси для підрозділів армії рф, що наразі дислокуються на тимчасово окупованій Херсонщині. Водночас найближча переправа через Дніпро розташована в Новій Каховці за 90 кілометрів.

Цікаво! Як повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань, ЗСУ могли атакувати Антонівський міст у Херсоні саме тоді, коли російські окупанти переправляли ним техніку. Тож, ймовірно, окрім знищення безпосередньо стратегічно важливого для окупантів шляху, українські захисники ліквідували і самих окупантів, і ворожу техніку.

Антонівський міст у Херсоні: карта

Додамо, що в Офісі Президента вже відреагували на пошкодження мосту. Радник ОП Михайло Подоляк підкреслив, що російським окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Він також радить їм залишити Херсон добровільно, поки є змога, адже, за його словами, третього попередження може не бути.

Для чого руйнувати Антонівський міст

Військовий аналітик Олег Жданов підкреслив, що знищення Антонівського моста "сильно ускладнить логістику противнику, що не дасть їм змоги повною мірою підживлювати свої угрупування навколо Херсона". Адже це практично точка, від якого залежить пряме транспортне сполучення з тимчасово захопленим Кримом.

Він також закликав усіх українців у жодному разі не ігнорувати сигнали тривоги. Адже, якщо підтвердиться знищення Антонівського моста, росіяни захочуть відповісти у звичний для них спосіб – ударами по мирних містах.

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