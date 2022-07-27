Вранці 27 липня речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк удари по мосту підтвердила. 24 канал зібрав у одному матеріалі все, що про це відомо.

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Чому міст треба зруйнувати

Він служить переправою, що сполучає Херсон із окупованими частинами Лівобережжя. Експерти запевняють, що міст є вкрай важливим для логістики російської армії. Адже через нього ворог може забезпечувати чи взагалі вивести свої війська з захопленої території на захід від річки Дніпро.

Військовий аналітик Олег Жданов казав, що важливо зруйнувати не тільки Антонівський міст, але й інші. Зокрема, схожий залізничний, щоб в окупантів точно не залишилось шансів. Це сильно ускладнить логістику противнику, що не дасть їм змоги повною мірою підживлювати свої угрупування навколо Херсона.

Як ЗСУ атакували міст

Місцеві мешканці повідомили про гучні вибухи в районі мосту. Почали публікувати відео в соцмережах.

На одному із записів, автор припустив, що наступного дня моста вже не буде. Там лунали одразу кілька дуже гучних вибухів та було видно чисельні спалахи в районі переправи. Люди думали, що мосту більше не існує, значить удари були дуже потужні.

Атака на міст: дивіться відео

Ймовірний момент прильоту: дивіться відео

Наталя Гуменюк удари по мосту підтвердила, назвавши ювелірною.

Робота нашої артилерії настільки делікатна та ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська противника. Тому удари по Антонівському мосту були. Але вони були філігранні,

– сказала вона.

Гуменюк пояснила, що наші сили тримають під вогневим контролем стратегічно важливі логістичні та транспортні шляхи. Вони для ворога мають критичне значення. Це не дає йому можливості маневрувати, підтягувати сили та боєприпаси. Та не варто думати, що українська армія руйнує інфраструктуру нашої країни. ЗСУ руйнують плани ворога. Адже ми цінуємо все, що у нас є.

Вигляд після атаки

У ЗСУ показали перші кадри атакованого Антонівського мосту в Херсоні. Центр стратегічних комунікацій також запевняє окупантів, що тікати буде неможливо.

Тепер тікати тільки пішки, або по воді. Бажаємо успіху!

– кажуть в Страткомі.

Дорожнє полотно потрощене вщент. На мосту масштабні дири.

Як виглядає зруйнований міст: дивіться відео

Істерика та виправдання окупантів

Коли місцеві почали поширювати інформацію про атаку, то окупанти мусили якось реагувати. Оскільки своїх провалів вони не визнають, то почали запевняти, що все добре. Мовляв, то ППО працювала, ракети збили. Та вже зранку щось пішло не за планом ворога.

Місцевим зрадникам і колаборантам довелось визнати, що атака на міст таки була. Адже його закрили для руху і сказати людям, що все добре, просто неможливо. Кажуть, що міст отримав пошкодження. Ба більше, вони навіть збираються його ремонтувати. нагадаємо, що ЗСУ тримає такі об'єкти на Херсонщині під вогневим контролем.

Атака на міст налякала окупантів, вони почали істерити. Адже ЗСУ наближаються і розплата не за горами. Тому вороги стали вигадувати байки, що це, мовляв, "ні на що не повпливає". Колаборант Стрємоусом взагалі видав, що стріляли нібито не українці, а американці з HIMARS. Він поспішив заявити, що це не повпливає на контрнаступ ЗСУ. Звісно, це ж лише закриє життєво важливі шляхи постачання для росіян. Наш контрнаступ буде розвиватись за планом.

Натомість українці почали тролити окупантів ще до офіційного підтвердження ударів. У мережі з'явилось вже традиційно багато мемів.

Реакція України

Радник ОП Михайло Подоляк зауважив, що російським окупантам слід вчитися вплав перетинати Дніпро. Він також порадив їм залишити Херсон добровільно, поки є змога. Адже ЗСУ втретє можуть і не попередити.

Загалом Подоляк приєднався до всіх українців і поіронізував з окупантів.

Рідкісна птиця вилетить із середини Дніпра. Можна, звісно, назвати Антонівський міст засобом російської ППО, що перехоплює українські ракети, але від реальності не втечеш: окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро,

– наполегливо рекомендує Подоляк.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив після удару, що тепер росіянам доведеться довго відновлювати міст. Після нічного відпрацювання він отримав суттєві ушкодження.

Оцінити їх точно наразі складно, тому що окупаційні війська нікого не підпускають до нього з обох боків. Однак, як підкреслюють в Херсонській облраді, відновлювальні роботи моста точно займуть дуже багато часу. Крім того, це вимагатиме чимало ресурсів, з якими в окупантів велика проблема.

А депутат Херсонської облради Сергій Хлань припустив, що міст ЗСУ могли атакувати саме в той момент, коли окупанти перевозили через нього техніку. Тому цілком можливо, що цю техніку та особовий склад окупантів також знищили.

Попередні атаки на міст

Ще 19 липня в районі мосту були вибухи. Це підтверджував Юрій Соболевський. Міст ще тоді отримав пошкодження. Та ним можна було користуватися після ремонту. Натомість росіяни цей міст мінували.

Російські військові тоді не дозволяли людям зупинятися ні на мосту, ні перед ним. Натомість машини окупанти пропускали й ремонтували міст, там були величезні діри. Місцевих закликали не користуватися Антонівським мостом без крайньої потреби.

Розвідка Великої Британії також підтверджувала, що у випадку руйнування Антонівського мосту, побудувати переправу через Дніпро буде операцією з дуже високим ризиком. Російські сили в окупованому Херсоні будуть відрізані. А це значний військово-політичний удар для росії.

Дізнайтесь більше деталей про атаку на міст: дивіться відео