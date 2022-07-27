Подоляк про удар по Антонівському мосту

Радник ОП Михайло Подоляк підкреслив, що російським окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Він також радить їм залишити Херсон добровільно, поки є змога, адже, за його словами, третього попередження може не бути.

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Подоляк пожартував, що "рідкісна птиця вилетить із середини Дніпра".

Також "припустив", що Антонівський міст – це засіб російського ППО, що перехоплює українські ракети. Найімовірніше, в росЗМІ дотримуватимуться самого такого сценарію, який описав Подоляк, адже пропаганда в цій країні продовжує процвітати.

Але водночас підкреслив, що від реальності не втечеш і удар було успішно завдано.

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