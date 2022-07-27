Видео начали появляться в местных телешрам-каналах. Стоит напомнить, что перед этим люди в сети показали мощные видео "прилетов".

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Местные показали момент "прилета" по мосту

Момент прилета Антоновским мостом, предварительно третьего "прилета" со стороны правого берега нет,

– написали в сети.

Также там объяснили, что пока еще Антоновский мост стоит.

"...Но HIMARS будет работать дальше. Точность обычно "в яблочко", – говорится в сообщении.