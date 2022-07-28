Точный удар искусных ВСУ по Антоновскому мосту изрядно испугал российских оккупантов. Они осознали, что их способности устоять перед контрнаступлением мифические.

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Первой сбежала партия путина

российские оккупанты собирались проводить так называемый референдум на временно оккупированных территориях и демонстративно "присоединять" их к россии. С особой гордостью они заявляли об оккупации Донецкой и Херсонской областей.

Правда, уже сейчас даже у пропагандистов есть большие сомнения в возможности удержать захваченные территории под контрнаступлением ВСУ. Безумное мастерство и меткость наших героев вместе с оружием партнеров наводят на россиян настоящий ужас.

Удар по Антоновскому мосту так испугал оккупантов, что часть из них решила бежать из Херсона. Первой демарш совершила партия путина "единая россия". Они пытались врать о "невозможности вести гуманитарную деятельность", но им не верят даже пропагандисты.

С каждым днем моральный дух русских оккупантов в Херсоне падает все ниже. ВСУ активно отрезают их от поставок и поддержки, а их запасы снарядов взрываются один за другим.

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