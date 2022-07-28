Влучний удар майстерних ЗСУ по Антонівському мосту неабияк налякав російських окупантів. Вони допетрали, що їхні спроможності встояти перед контрнаступом міфічні.

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Першою втекла партія путіна

російські окупанти збиралися проводити так званий референдум на тимчасово окупованих територіях та демонстративно "приєднувати" їх до росії. З особливою гордістю вони заявляли про окупацію Донецької та Херсонської областей.

Щоправда, вже зараз навіть у пропагандистів є великі сумніви щодо можливості втримати захоплені території під контрнаступом ЗСУ. Шалена майстерність та влучність наших героїв разом зі зброєю партнерів наводять на росіян справжній жах.

Удар по Антонівському мосту так злякав окупантів, що частина з них вирішила втікати з Херсона. Першою демарш здійснила партія путіна "єдіная рассія". Вони намагалися брехати про "неможливість вести гуманітарну діяльність", але їм не вірять навіть пропагандисти.

З кожним днем моральний дух російських окупантів у Херсоні падає все нижче. ЗСУ активно відрізають їх від постачання та підтримки, а їхні запаси снарядів вибухають один за одним.

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