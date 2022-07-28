Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давыдюк. Он считает, что Иран мог согласиться на такое, потому что его, в первую очередь, могли заинтересовать деньги.

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По его словам, США не очень заинтересованы в иранских беспилотниках, только в том, чтобы заблокировать их продажу террористическим организациям типа россии.

Давидюк подчеркнул, что качество беспилотников США и Ирана – это просто земля и небо.

"Россияне хотели бы купить беспилотники где-то в Европе или в Штатах, но им никто не продает. К тому же, мы не знаем, чтобы хоть какая-то война велась успешно иранскими беспилотниками", – сказал он.

Политолог объяснил, что Иран имеет какое-то оружие, но это замкнутое государство, оно агрессивно настроено, развивает военные технологии и пытается обогащать уран, чтобы иметь собственное ядерное оружие.

Давыдюк добавил, что это высококачественное точное оружие.

россияне нашли себе классного партнера по некачественному оружию, и я думаю, что они оба (Иран и россия) будут счастливы. А Украина, которая сегодня привлекает самое крутое оружие Запада, в большом количестве сможет противостоять меньшим количеством людей против российской армии,

– заверил он.

Политолог считает, что то, что россияне будут усиливаться подсанкционными странами и странами третьего мира – это выглядит великолепной картинкой на перспективу.

Иран может передать россии свои беспилотники:

11 июля в США заявили, что россия просит Иран передать беспилотники. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан тогда подчеркивал, что они не знают, получила ли москва эти аппараты. Но была информация, что там готовы научить россиян ими пользоваться.

Интересно, что в МИДе Ирана заявили, что не собираются предпринимать никаких действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации войны в Украине. Поэтому они не будут помогать ни одной из сторон

Впрочем, командующий Сухопутными войсками Ирана Киомарс Хейдари впоследствии сказал, что страна готова экспортировать беспилотники и другое оружие для так называемых "дружественных стран", куда входит россия.

Пока неизвестно, передал ли Иран беспилотники оккупантам.

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