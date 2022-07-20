Лидер исламской революции в Иране Сейед Али Хосейни Хаменеи заявил, что Иран не поддерживает гибели невинных людей, однако у путина вроде бы не было иного выбора.
К теме Без стола, но опять на несколькометровом расстоянии: путин встретился с лидером Ирана
Лидер Ирана повторяет риторику Путина
Во время встречи с Путиным Сэед Али Хосейни Хаменеи заявил, что если бы тот не начал войну, ее якобы все равно начала бы "гадкая сторона".
Война по факту жесткая вещь и Исламская республика Иран не рада гибели невинных людей. Однако в вашем случае, если бы вы не придумали инициативу, гадкая сторона со своей инициативой начала бы войну,
– сказал он путину.
Хаменеи также заявил, что Запад не хочет, чтобы Россия была сильной и назвал НАТО опасной организацией.
Если дорога будет открыта НАТО, она не увидит никаких препятствий перед собой, и если бы вы не противостояли ей в Украине, то она сама начала бы войну под предлогом Крыма,
– заявил лидер Ирана во время встречи с диктатором.
Ранее в Иране говорили, что не поддерживают ни одну сторону
Ранее министр иностранных дел Ирана говорил, что не поддерживает ни одну сторону "конфликта". Хотя на самом деле связь России с Ираном была очевидна для всех, поскольку страна передавала стране-агрессору свое вооружение.
Почему Путин приезжал в Иран
- Санкции и дипломатическая изоляция дались в знаки, поэтому Путин прибыл и Иран для того, чтобы договориться о закупке иранских беспилотников.
- Власти Ирана заявили, что не будут продавать беспилотники россии, но советник Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что у США есть данные о том, что Тегеран готовится продать несколько сотен БпЛА.