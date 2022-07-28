Об этом заявил 24 каналу военный обозреватель Денис Попович. По его словам, разрушить понтонную переправу еще легче, чем мост.

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Решает ли переправа проблемы оккупантов

Попович отметил, что понтонная переправа лишь частично решает вопрос по доставке ресурсов, необходимых российским захватчикам.

Там меньше пропускная способность у понтонной переправы. И она более уязвима,
– объяснил военный эксперт.

Он напомнил, что оккупанты уже сооружали подобную переправу через Северский Донец в районе Белогоровки на Луганщине. А украинские защитники ее уничтожили.

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"Разрушить понтонную переправу значительно легче"

Попович предполагает, что в ближайшее время понтонная переправа под Антоновским мостом может быть разрушена огнем ВСУ.

Тем более что разрушить понтонную переправу значительно легче, чем разрушить мост,
– заявил военный эксперт.

По его словам, чтобы уничтожить такую переправу, нужно только одно удачное попадание. Тогда все разойдется, а ее части разнесет течением.

Поэтому, резюмировал Попович, для захватчиков это не является реальным стратегическим выходом из ситуации.

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