Об этом заявил 24 каналу военный обозреватель Денис Попович. По его словам, разрушить понтонную переправу еще легче, чем мост.
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Решает ли переправа проблемы оккупантов
Попович отметил, что понтонная переправа лишь частично решает вопрос по доставке ресурсов, необходимых российским захватчикам.
Там меньше пропускная способность у понтонной переправы. И она более уязвима,
– объяснил военный эксперт.
Он напомнил, что оккупанты уже сооружали подобную переправу через Северский Донец в районе Белогоровки на Луганщине. А украинские защитники ее уничтожили.
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"Разрушить понтонную переправу значительно легче"
Попович предполагает, что в ближайшее время понтонная переправа под Антоновским мостом может быть разрушена огнем ВСУ.
Тем более что разрушить понтонную переправу значительно легче, чем разрушить мост,
– заявил военный эксперт.
По его словам, чтобы уничтожить такую переправу, нужно только одно удачное попадание. Тогда все разойдется, а ее части разнесет течением.
Поэтому, резюмировал Попович, для захватчиков это не является реальным стратегическим выходом из ситуации.
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: что известно
- В полночь 26 июля появилось видео обстрела Антоновского моста, подтвердившее попадание в цель.
- Утром 27 июля информацию об ударах по Антоновскому мосту на Херсонщине подтвердили в Вооруженных Силах Украины.
- Однако после повреждения ВСУ Антоновского моста российские оккупанты возводят понтонные переправы. В частности, строят такую через реку Ингулец.
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