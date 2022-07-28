Об этом заявил 24 каналу военный обозреватель Денис Попович. По его словам, разрушить понтонную переправу еще легче, чем мост.

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Решает ли переправа проблемы оккупантов

Попович отметил, что понтонная переправа лишь частично решает вопрос по доставке ресурсов, необходимых российским захватчикам.

Там меньше пропускная способность у понтонной переправы. И она более уязвима,

– объяснил военный эксперт.

Он напомнил, что оккупанты уже сооружали подобную переправу через Северский Донец в районе Белогоровки на Луганщине. А украинские защитники ее уничтожили.

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"Разрушить понтонную переправу значительно легче"

Попович предполагает, что в ближайшее время понтонная переправа под Антоновским мостом может быть разрушена огнем ВСУ.

Тем более что разрушить понтонную переправу значительно легче, чем разрушить мост,

– заявил военный эксперт.

По его словам, чтобы уничтожить такую переправу, нужно только одно удачное попадание. Тогда все разойдется, а ее части разнесет течением.

Поэтому, резюмировал Попович, для захватчиков это не является реальным стратегическим выходом из ситуации.

Кстати! Украинские военные смогут отбросить российских оккупантов на линию 23 февраля до конца этого года, но при одном условии. Так считает бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Ходжес.

Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: что известно

В полночь 26 июля появилось видео обстрела Антоновского моста, подтвердившее попадание в цель.

Утром 27 июля информацию об ударах по Антоновскому мосту на Херсонщине подтвердили в Вооруженных Силах Украины.

Однако после повреждения ВСУ Антоновского моста российские оккупанты возводят понтонные переправы. В частности, строят такую через реку Ингулец.

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