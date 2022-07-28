Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он отметил, что если бои будут проходить в Донецкой области, то ракеты на 300 километров дают возможность обстреливать позиции российской армии из Днепропетровской или Полтавской областей.

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По его словам, это оружие будет вне влияния артиллерии оккупантов. То есть ВСУ с безопасного расстояния смогут обстреливать позиции россиян.

"Это такая "длинная рука" украинской армии, которой раньше у нас не было. Пока единственное средство такого влияния – это "Точка-У" 120 – 130 километров, но это советский устаревший комплекс", – заявил Попович.

Он добавил, что сейчас есть системы более совершенные, к которым можно отнести и ракеты, которые будут поставлены к HIMARS.

Кроме того, мы сможем наносить удар в глубину оккупированной территории, и это очень важно в контексте возможного контрнаступления ВСУ в Херсонской области. Оттуда мы сможем обстреливать крымские перешейки, через которые снабжают оружие и технику российской армии,

– отметил эксперт.

По его словам, сейчас ВСУ отстреливают мосты, чтобы перекрыть поставки, а с ракетами на 300 километров смогут отстреливать мосты на крымских перешейках или даже доставать до аэродромов в аннексированном Крыму.

Насколько такие ракеты эффективны

Попович рассказал, что действительно полностью разрушить такое сооружение, как мост, очень трудно. Для этого нужно обвалить один из "пролетов", а это тяжело сделать с помощью ракет. Для этого лучше использовать бурящие авиабомбы.

"Но если мы будем обстреливать тактическими ракетами мосты, то повреждения будут существеннее тех, которые мы нанесли артиллерией и ракетами к HIMARS", – пояснил он.

Нанесут ли этими ракетами удар по Крымскому мосту? По его мнению, мосты не нужно разрушать полностью, только нанести повреждения, чтобы по ним невозможно было передвигаться тяжелой технике, как это сделали с Антоновским мостом.

"До Крымского моста нужно вычислить расстояние, откуда его можно достать. В принципе из Запорожской области можно попасть в этот мост", – подытожил Попович.

Попович о ракетах на 300 километров и понтонных переправах оккупантов: видео



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