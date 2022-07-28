Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він наголосив, що якщо бої точитимуться в Донецькій області, то ракети на 300 кілометрів дають можливість обстрілювати позиції російської армії з Дніпропетровської чи Полтавської областей.

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За його словами, ця зброя буде поза межами впливу артилерії окупантів. Тобто ЗСУ з безпечної відстані зможуть відстрілювати позиції росіян.

"Це така "довга рука" української армії, якої раніше в нас не було. Наразі єдиний засіб такого впливу – це "Точка-У" 120 – 130 кілометрів, але це радянський застарілий комплекс", – заявив Попович.

Він додав, що зараз є системи більш досконалі, до яких можна віднести і ракети, які будуть поставлені до HIMARS.

Крім того, ми зможемо завдавати удару в глибину окупованої території, і це дуже важливо в контексті можливого контрнаступу ЗСУ в Херсонській області. Звідти ми зможемо обстрілювати кримські перешийки, через які постачають зброю та техніку російській армії,

– зазначив експерт.

За його словами, зараз ЗСУ відстрілюють мости, щоб перекрити постачання, а з ракетами на 300 кілометрів зможуть відстрілювати мости на кримських перешийках чи навіть діставати до аеродромів в анексованому Криму.

Наскільки такі ракети ефективні

Попович розповів, що насправді повністю зруйнувати таку споруду, як міст, дуже важко. Для цього треба обвалити один з "прольотів", а це важко зробити за допомогою ракет. Для цього краще використовувати буруючі авіабомби.

"Але якщо ми будемо обстрілювати тактичними ракетами мости, то пошкодження будуть суттєвіші, ніж ті, які ми завдали артилерією та ракетами до HIMARS", – пояснив він.

Чи цими ракетами завдадуть удару по Кримському мосту? На його думку, мости не треба руйнувати повністю, лише завдати пошкоджень, щоб ними неможливо було пересуватися важкою технікою, як це зробили з Антонівським мостом.

"До Кримського мосту треба вирахувати відстань, звідки його можна дістати. В принципі з Запорізької області можна влучити в цей міст", – підсумував Попович.

Попович про ракети на 300 кілометрів та понтонні переправи окупантів: відео



Важливо! HIMARS допомагають нищити ворога на фронті. З допомогою цих артсистем в повітря злетіли вже 50 російських складів. Такі дані озвучив міністр оборони України Олексій Резніков.