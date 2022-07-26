Як сказав в інтерв'ю голова комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт, Штати нададуть Україні стільки установок HIMARS, скільки матимуть у своєму арсеналі.

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Зауважимо, що новий пакет військової допомоги передбачає:

4 ракетні установки HIMARS,

сотні безпілотників.

Але українське військове керівництво каже про те, що Україні потрібні щонайменше 50 установок HIMARS. У відповідь на це Адам Сміт заявив, що США готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки зможуть.

Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25 – 30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS з Великої Британії та інших. Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо,

– наголосив він.

Сам конгресмен США просуває ідею надання Україні ракет із дальністю 300 кілометрів. На його думку, чим більша дальність, тим краще.

"Установки HIMARS з дальністю від 30 до 50 кілометрів є дуже помічними – ми вже бачили результат, буквально цього місяця. Але якби вони мали ще більшу дальність, росіянам було б складніше сховати своє обладнання. Ми вже бачимо, що вони посувають його трохи далі вглиб", – підкреслив він.

Зверніть увагу! HIMARS допомагають нищити ворога на фронті. З допомогою цих артсистем в повітря злетіли вже 50 російських складів. Такі дані озвучив міністр оборони України Олексій Резніков.

Адам Сміт підкреслив, що делегація, з якою він прибув до Києва, – двопартійна делегація з комітету збройних сил Палати представників США – повністю солідарна у цьому питанні. Всі 5 членів делегації виступають за надання ракет більшої дальності Україні.

Точних термінів передання Україні потужної зброї у межах нового пакету допомоги Сміт не назвав. Водночас щодо надання винищувачів, наприклад, F-15 чи F-16, Сміт додав, що це питання, яке вимагає більше часу.

Я думаю, прямо зараз головний фокус має бути на цих ракетних системах. Щодо винищувачів, неможливо навчитися пілотувати F-16 за тиждень. Тож це вимагає часу, і їх важко доставити. Тож ми фокусуємось на ракетних системах, їхній дальності, дронах і засобах радіоелектронної боротьби,

– підсумував він.

Західне озброєння в Україні: останні новини

За словами Олексія Резнікова, в Україну вже прибули перші три німецькі самохідні артилерійські установки Gepard.

Ефективно працюють на фронті САУ Panzerhaubitze 2000. У ЗСУ навіть показали відео, як все відбувається.

Разом з тим експерт Валерій Романенко наголосив, що ЗСУ дуже потребують авіації, мовиться передусім про винищувачі.

Українські артилеристи кажуть, попри допомогу Заходу, сучасного озброєння нашим оборонцям все ще бракує.

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