Нові виклики перед Повітряними силами

У командуванні Повітряних сил ЗСУ пояснили, що окупанти все частіше хочуть обійти нашу протиповітряну оборону, застосовуючи зенітно-ракетні комплекси. Зокрема, речник командування Юрій Ігнат під час брифінгу пояснив, яких нових небезпек очікувати від росіян, передає 24 канал.

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Противник завжди хоче заплутати нашу ППО, навіть якщо завдається удар артилерією, то ворог завжди робить залпи – таку тактику вони застосовують. Наприклад, досить часто росіяни використовують ЗРК С-300 для ураження наземних цілей. Це ще одна загроза від окупантів – зенітні удари,

– зазначив Юрій Ігнат.

У командуванні наголосили, що таких руйнувань ці ЗРК не завдадуть як з "Іскандер", наприклад, але руйнівна сила в них досить потужна. А також там велика кількість уражуючих елементів.

росія з літаків атакувала Одещину

Юрій Ігнат розповів, що сьогодні зранку, 26 липня, з акваторії моря російські війська завдали ударів літаками Су-30 та Су-35 ракетами Х-59. Усі вони переважно були завдані по Одеській області.

Вже в районі 5 годин ранку одразу 10 літаків, дальніх бомбардувальників, завдали 8 ударів ракетами Х-22. Цілями були також об'єкти в Одеській області.

До слова, на Сході, а також у частині південних і центральних областей України у цей час було оголошено повітряну тривогу. Жителі Харкова та Одещини повідомили про почуті вибухи.

Внаслідок обстрілу Одещини постраждали люди.

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