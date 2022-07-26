Головні події 153 дня протистояння 24 канал зібрав в одному матеріалі. Про те, що відбувалось на фронті і не тільки – читайте нижче.

17:49 У місті Чугуїв Харківської області рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого ворогом Будинку культури. Наразі відомо про загибель 2 людей, під завалами будинку досі перебуває чоловік. Наразі невідомо, чи він живий.

17:06 Україна звернулася до уряду США щодо "газового ленд-лізу", аби підготуватись до найскладнішої зими та стабільного проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду.

16:32 Українські захисники завдали потужного удару по російських окупантах в Лисичанську, який вони називали "своїм". ЗСУ отримали інформацію з міста та здійснили влучний удар. Відомо, що ліквідували вдалось щонайменше 12 омонівців.

16:21 Німеччина передала Україні 3 обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS-II. Глава Офісу Президенту Андрій Єрмак повідомив, що вони вже в Україні.

15:38 Стало відомо, що Одещину цього ранку атакували відразу 10 дальніх бомбардувальників Су-22 та М-30, вони вилетіли з району базування, а саме з російського аеродрому Шайковка (що на Північ від України), перелетіли в акваторію Чорного моря і звідти теж завдали 8 ударів ракетами Х-22.

15:35 У Командуванні повітряних сил попередили про нову загрозу від російських військ – зенітні удари по наземним цілям. Речник командування Юрій Ігнат пояснив, що окупанти все частіше хочуть обійти нашу протиповітряну оборону, застосовуючи зенітно-ракетні комплекси.

15:20 В Зеленодольській громаді на ворожій протитранспортній міні, носієм якої є "Ураган", під час збору врожаю пшениці підірвався аграрій. Комбайнер не постраждав, сам комбайн пошкоджено.

14:46 Рада Євросоюзу 26 липня продовжила санкції проти росії, які впровадила на тлі вторгнення країни-агресорки в Україну. Вони діятимуть ще щонайменше 6 наступних місяців. Мова передусім про обмежувальні заходи, вжиті проти окремих секторів економіки країни-агресорки.

14:12 У ЗСУ похвалились, що на Харківському напрямку знищили черговий польовий склад боєкомплектів ворога. Разом із ним ліквідували й самих окупантів. Також там показали просто неймовірне відео з "феєрверку" окупантів.

Як детонує ворожий склад: дивіться відео

13:53 Оприлюднили щемливі кадри з розбитої окупантами бази відпочинку в Затоці. Крім того, в ОК "Південь" розповіли, що двоє людей постраждали. Вони мають травми середньої важкості.

13:44 Країни ЄС вже погодили надзвичайний план щодо скорочення споживання газу. Це допоможе знизити ризики через газовий шантаж росії.

13:37 Братчук наголосив, що такими цинічними ударами, як сьогодні по Затоці, росія намагається повторити сирійський сценарій 2015 року. Саме такими методами знищували поселення, вбивали мирних людей. Це тактика випаленої землі.

13:10 У росії розконсервовують самохідні гармати артилерії 2С7 "Піон". Ймовірно, їх збираються використовувати у війні проти України.

Експерти відзначають, що ця зброя не становить більших ризиків, ніж ми вже бачили в артилерійській боротьбі чи в масованих ударах росії..

12:58 Повідомили деталі смертельної ДТП під Мелітополем. КАМАЗ окупантів врізався в легковик з мирними жителями. Загинуло троє людей, серед яких 12-річна дитина.

Виявилось, що водій відстав від колони. Намагаючись її наздогнати, на великій швидкості полетів на червоний.

12:57 Через серйозні втрати росія шукає найманців у країнах Центральної Азії. Держава-агресорка розгорнула кампанію "від кожного суб'єкта федерації по батальйону".

Так званими "добровольцями" беруть навіть ув'язнених.

12:20 У ВМС ЗСУ розповіли, що у Чорному морі в готовності стоять 2 ворожі носії крилатих ракет морського базування "Калібр". Крім того, в Азовському морі перебуває до 7 кораблів та катерів окупантів.

У Середземному морі росіяни тримають 5 ворожих носіїв оперативно-тактичних ракет "Калібр" та 2 ракетних крейсери.

12:09 Окупанти стягують важке озброєння до Херсона. Переміщують техніку через Мелітополь. Мер міста Фван Федоров розповів, що 25 липня в сторону Херсону проїхало 3 колони, тобто близько 80 одиниць техніки та важке озброєння.

11:29 Україна повернула ще 25 тіл своїх захисників. Процес відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

11:11 На Дніпропетровщині окупанти двома ракетами влучили у сільгосппідприємство в Любимівській громаді.



Підприємство після обстрілу / Фото Дніпропетровської ОВА

11:01 Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків ранкового обстрілу Одещини. Глава держави першим офіційно повідомив, що обстріляли Затоку.

10:42 Віталій Кім розповів, що зранку ворог 18 ракетами цілив по Миколаївщині. 6 ракет Х-59 випустили з літаків та 12 ракет типу С-300. За словами чиновника, не всі влучили, частину вдалось збити.

До речі, загарбники пошкодили одна з наших міських котелень. Від влучання боєприпасу зруйнована частина будівлі.



Зруйнована котельня / Фото Олександра Сєнкевича

10:31 Деякі села, що звільняють ЗСУ на Херсонщині, – знищені окупантами. Наприклад, критична ситуація у селах Калинівка та Велика Олександрівка. Там десятки знищених будинків і жодної вцілілої інфраструктури.

10:13 Росіяни безжально атакують населені пункти Донеччини з різних видів зброї. Вночі та вранці вони завдали авіаудару по Торецьку.

Крім того, вогнем накрили Бахмут, Соледар, Красногорівку, Мар'їнку, Авдіївку, села Тоненьке, Нетайлове й Георгіївка та Велика Новосілка.

Лише за добу – троє загиблих та 8 поранених.

09:50 Від початку повномасштабного вторгнення росія вже втратила 39 870 своїх солдатів. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували 170. Крім того, знешкодили чимало техніки ворога.



Втрати росіян / Інфографіка Генштабу ЗСУ

09:22 Окупанти готуються до контрнаступу українських сил на Півдні. В Інституті вивчення війни зазначили, що вони зміцнюють зайняті раніше позиції у Запорізькій та Херсонській областях.

09:18 росіяни спалюють населені пункти Луганщини, які не можуть захопити. Сергій Гайдай розповів, що ворог розбиває одразу по декілька вулиць. Таким чином окупанти покращують своє тактичне положення для наступу на міста Донеччини.

09:13 Ганна Маляр наголосила, що без бойового досвіду людину не можуть одразу відправити на передову.

Наказ Міноборони зобов'язує командирів військових частин забезпечити "якісну підготовку резервістів та військовозобов'язаних". Через війну тривалість навчання складає від 7 до 20 днів

08:37 Олег Синєгубов повідомив, що близько 05:00 окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Харкова Слобідського району. Загорівся дах будівлі автосалону.

Крім того, росіяни влучили по критичній інфраструктурі Чугуєва.

08:23 Вночі окупанти обстрілювали Дніпропетровщину. У Широківській громаді ворог зі ствольної артилерії вдарив по селу Кошове. Також окупанти накрили вогнем Червоногригорівську та Марганецьку громади. Жертв немає.

08:04 Війська агресора вдарили в портову інфраструктуру на Миколаївщині, а також поцілили в авторинок. Інформацію щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюють.

07:50 Росіяни випустили кілька ракет повітряного базування по Одещині. Вони влучили в приватні будівлі прибережних сіл, виникли пожежі. Попередньо, постраждалих нема.

07:00 Ранкове зведення Генштабу:

Ворог вів розвідку з безпілотників біля Луцька та Ковеля. Білоруська армія біля наших кордонів провела тренування зі зв'язку пунктів управління.

Окупанти намагаються покращити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар.

ЗСУ успішно відбили штурм росіян біля Спірного, Берестового, Семигір'я та нацпарку "Святі гори".

Росіяни гатять по Україні зі всіх видів озброєння, бо на фронті успіхів не має.

06:07 Братчук заявив, що росіяни вдарили по Одещині зі стратегічних літаків авіації.

05:26 Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни зранку обстріляли місто. Він зазначив, що є "приліт" у цивільні об'єкти. Снаряд влучив у будівлю, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку.

05:06 У Миколаєві лунають гучні вибухи. Мер міста Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію та попросив залишатись в укриттях.

04:50 У багатьох областях – повітряна тривога. Жителі Харкова та Одеси повідомляють про вибухи.

03:43 Українська авіація 7 разів вдарила по росіянах на Півдні. Втрати окупантів:

48 окупантів;

4 танків Т-72;

гармати-гаубиці калібру 152 міліметрів;

самохідної артилерійської установки;

3 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки.

03:29 В окупованому Донецьку вкотре лунають вибухи. У Будьонівському районі міста – масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що горить нафтобаза.

02:04 Олексій Арестович заявив, що ЗСУ повністю знищили 35 мотострілецьких полків і 10 танкових полків росіян. Це 10 мотострілецьких дивізій або 5 загальновійськових армій.

01:22 Президент Туреччини Реджеп Ердоган дорікнув політикам Заходу, що вони нібито ставляться до кремлівського диктатора не так "як личить політикам". Він сказав, нібито Анкара ставиться однаково до путіна та Володимира Зеленського. Мовляв, обох "розглядають як друзів".

00:38 російські пропагандисти цинічно анонсували удар по Києву. Зокрема, окупанти запропонували вдарити під час прощального візиту Бориса Джонсона.

00:11 За інформацією журналістів, міноборони білорусі зібралось закупити тисячі мішків для транспортування трупів. Вивчають "цінові пропозиції".