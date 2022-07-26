Противник з безпілотників ведуть розвідку на Волині

Про це повідомили в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України ввечері 26 липня. Там звернулись до місцевих жителів із проханням не відвідувати ліси.

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На Волинському та Поліському напрямках продовжується дія обмеження на відвідування цивільним населенням лісів у прикордонних з Україною районах республіки білорусь,

– йдеться у повідомленні.

У командуванні зауважили, що ворог веде повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня в прикордонних районах Волинської області.

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25 липня 2 ворожі безпілотники перетнули кордон України зі сторони білорусі. Вони вели повітряну розвідку на Волині. Українські захисники збили авіацію противника. На жаль, уламки впали на житловий будинок. 1 людина загинула, а ще 2 – зазнали поранень, зараз вони у лікарні.

Збройні Сили України та інші силові підрозділи укріпляють блокпости. У цьому їм допомагає й місцеве населення.

міністерство оборони білорусі вирішило зайнятися закупівлею тисячі мішків для транспортування трупів. Зараз там вивчають "цінові пропозиції".

Водночас у Нацгвардії наголошують, що наразі не спостерігають створення ударних угруповань, які були б здатними й готовими напасти з території білорусі.

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