Главные события 153 дня противостояния канал 24 собрал в одном материале. О том, что происходило на фронте и не только читайте ниже.

06:07 Братчук заявил, что россияне ударили по Одесщине из стратегических самолетов авиации.

05:26 Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне с утра обстреляли город. Он отметил, что есть "прилет" в гражданские объекты. Снаряд попал в здание, не имеющее никакого отношения к военной инфраструктуре.

05:06 В Николаеве раздаются громкие взрывы. Мэр города Александр Сенкевич подтвердил информацию и попросил оставаться в укрытиях.

04:50 Во многих областях – воздушная тревога. Жители Харькова и Одессы сообщают о взрывах.

03:43 Украинская авиация 7 раз ударила по россиянам на Юге. Потери оккупантов:

48 оккупантов;

4 танков Т-72;

пушки-гаубицы калибра 152 миллиметров;

самоходной артиллерийской установки;

3 единицы бронированной и 3 – автомобильной техники.

03:29 В оккупированном Донецке раздаются взрывы. В Буденовском районе города – масштабный пожар. Местные жители сообщают, что горит нефтебаза.

02:04 Алексей Арестович заявил, что ВСУ полностью уничтожили 35 мотострелковых полков и 10 танковых полков россиян. Это 10 мотострелковых дивизий или 5 общевойсковых армий.

01:22 Президент Турции Реджеп Эрдоган упрекнул политиков Запада в том, что они якобы относятся к кремлевскому диктатору не так "как идет политикам". Он сказал, будто Анкара относится одинаково к путину и Владимиру Зеленскому. Мол, обоих "рассматривают как друзей".

00:38 российские пропагандисты цинично анонсировали удар по Киеву. В частности, оккупанты предложили ударить во время прощального визита Бориса Джонсона.

00:11 По информации журналистов, минобороны Беларуси собралось закупить тысячи мешков для транспортировки трупов. Изучают "ценовые предложения".