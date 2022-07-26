Новые вызовы перед Воздушными силами

В командовании Воздушных сил ВСУ объяснили, что оккупанты все чаще хотят обойти нашу противовоздушную оборону, применяя зенитно-ракетные комплексы. В частности, спикер командования Юрий Игнат во время брифинга объяснил, каких новых опасностей ожидать от россиян, передает 24 канал.

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Противник всегда хочет запутать нашу ПВО, даже если наносится удар артиллерией, то враг всегда делает залпы – такую тактику они применяют. Например, довольно часто россияне используют ЗРК С-300 для поражения наземных целей. Это еще одна угроза от оккупантов – зенитные удары,

– отметил Юрий Игнат.

В командовании подчеркнули, что таких разрушений эти ЗРК не нанесут как из "Искандер", например, но разрушительная сила у них достаточно мощная. А также там большое количество поражающих элементов.

россия с самолетов атаковала Одесскую область

Юрий Игнат рассказал, что сегодня утром, 26 июля, из акватории моря российские войска нанесли удары с самолетов Су-30 и Су-35 ракетами Х-59. Все они преимущественно были нанесены по Одесской области.

Уже в районе 5 часов утра сразу 10 самолетов, дальних бомбардировщиков, нанесли 8 ударов ракетами Х-22. Целями были объекты в Одесской области.

К слову, на Востоке, а также в части южных и центральных областей Украины в это время была объявлена воздушная тревога. Жители Харькова и Одесской области сообщили об услышанных взрывах.

В результате обстрела Одесской области пострадали люди.

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