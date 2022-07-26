По состоянию на 14 часов известно, что два человека в Одесской области имеют травмы средней тяжести. О последствиях утренних обстрелов Одесской области 24 каналу рассказала Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

К теме "Спасибо путину за освобождение": щемящие кадры из разбитой оккупантами базы отдыха в Затоке

По ее словам, травмы и ранения горожан – не тяжелые. Они уже получили первую помощь, от госпитализации отказались.

Накануне спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал, что в результате обстрела, к счастью, нет жертв. Тогда было известно, что один человек пострадал.

Вместе с тем, как отметила Гуменюк, разрушения в Одесской и Николаевской области, куда также попали вражеские ракеты, – существенные. Однако опасность уже ликвидировали и потушили пожар. Пока информации о пострадавших в Николаеве нет.

Россияне обстреляли Одесскую область: что известно

Утром 26 июля после объявления воздушной тревоги почти по всей Украине одесситы начали сообщать о мощном взрыве в городе.

объявления воздушной тревоги почти по всей Украине Враг атаковал Одесскую область со стратегических самолетов из акватории Черного моря.

Так, россияне выпустили по Одесской области несколько ракет воздушного базирования. Вражеские снаряды попали в частные здания прибрежных деревень, из-за чего они загорелись.

выпустили по Одесской области несколько ракет Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий утренних обстрелов Одесской области. По его словам, российские террористы будут отвечать за каждый обстрел.

Под вражеский удар попала и Николаевщина и Никополь

Практически сразу с Одесской областью враг выпустил и ракеты по Николаевской области. Так он массированно атаковал Юг. На Николаевщине бил по портовой инфраструктуре . А с временно оккупированной Херсонщины ударили ЗРК С-300. Попали в авторынок и другие открытые территории пригорода Николаева.

бил по портовой инфраструктуре Также ночью 26 июля снова под ракетную атаку россии попал Никопольский район. Пострадавших от обстрелов нет. При этом, через несколько минут объявленной тревоги, жители Никопольского района услышали взрывы.