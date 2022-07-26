По состоянию на 14 часов известно, что два человека в Одесской области имеют травмы средней тяжести. О последствиях утренних обстрелов Одесской области 24 каналу рассказала Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, травмы и ранения горожан – не тяжелые. Они уже получили первую помощь, от госпитализации отказались.

Накануне спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал, что в результате обстрела, к счастью, нет жертв. Тогда было известно, что один человек пострадал.

Вместе с тем, как отметила Гуменюк, разрушения в Одесской и Николаевской области, куда также попали вражеские ракеты, – существенные. Однако опасность уже ликвидировали и потушили пожар. Пока информации о пострадавших в Николаеве нет.

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Под вражеский удар попала и Николаевщина и Никополь

  • Практически сразу с Одесской областью враг выпустил и ракеты по Николаевской области. Так он массированно атаковал Юг. На Николаевщине бил по портовой инфраструктуре. А с временно оккупированной Херсонщины ударили ЗРК С-300. Попали в авторынок и другие открытые территории пригорода Николаева.
  • Также ночью 26 июля снова под ракетную атаку россии попал Никопольский район. Пострадавших от обстрелов нет. При этом, через несколько минут объявленной тревоги, жители Никопольского района услышали взрывы.

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