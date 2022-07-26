По региону был удар со стратегических самолетов врага. Спикер ОВА Сергей Братчук рассказал, что детали обстрела будут впоследствии.
К теме Во многих областях – воздушная тревога: прогремели взрывы в Харькове и Одессе
Ракетная атака с применением самолетов стратегической авиации. Подробности – позже.
Держим строй!
– сообщил Братчук.
Утром 25 июля воздушную тревогу объявили на Юге и Востоке Украины. Вскоре жители Харькова и Одессы уже сообщали о взрывах.
Их слышали около 4.40, было по меньшей мере 4 взрыва.
А уже в 5 утра одесситы сообщили о мощном взрыве в своем городе. Тогда началась тревога в центральных областях.
Обстрелы ночью 26 июля
- Россия атаковала несколько регионов. В частности, во время воздушной тревоги городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил о взрывах. Людей просил не покидать укрытия. Перед этим взрывы в городе были вечером 25 июля.
- Также россияне вновь атаковали Никопольский район посреди ночи 26 июля. Известно, что от обстрела никто не пострадал. Взрывы жители Никопольского района услышали за несколько минут до объявленной тревоги.
- Кроме того, глава Харькова подтвердил, что россияне под утро 26 июля обстреляли город. По словам Игоря Терехова, был "прилет" в гражданские объекты. На 05: 20 никакой информации о жертвах и пострадавших не было.
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