По регіону був удар зі стратегічних літаків ворога. Речник ОВА Сергій Братчук розповів, що деталі обстрілу будуть згодом.

До теми У багатьох областях – повітряна тривога: пролунали вибухи в Харкові та Одесі

Ракетна атака з застосуванням літаків стратегічної авіації. Подробиці – згодом.

Тримаємо стрій!

– повідомив Братчук.

Зранку 25 липня повітряну тривогу оголосили на Півдні та Сході України. Незабаром мешканці Харкова та Одеси вже повідомляли про вибухи.

Їх чули близько 4.40, було щонайменше 4 вибухи.

А вже о 5 ранку одесити повідомили про потужний вибух у своєму місті. Тоді почалася тривога в центральних областях.

Обстріли вночі 26 липня

росія атакувала кілька регіонів. Зокрема, під час повітряної тривоги міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи. Людей просив не покидати укриття. Перед цим вибухи в місті були лише ввечері 25 липня.

Також росіяни знову атакували Нікопольський район посеред ночі 26 липня. Відомо, що від обстрілу ніхто не постраждав. Вибухи жителі Нікопольського району почули за кілька хвилин до оголошеної тривоги.

Крім того, очільник Харкова підтвердив, що росіяни під ранок 26 липня обстріляли місто. За словами Ігоря Терехова, був "приліт" у цивільні об'єкти. На 05:20 жодної інформації про жертв і постраждалих не було.

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