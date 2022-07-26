Станом на 05:20 жодної інформації про жертв і постраждалих не було. А днем раніше російські війська жорстко обстріляли ракетами Чугуїв на Харківщині.
Водночас У Миколаєві пролунали потужні вибухи: мер попросив не покидати укриття
Де саме влучили боєприпаси
За словами мера. завдали удару по одній з частин Харкова, яка близько до центру міста.
Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку,
– написав Ігор Терехов.
Він також висловив сподівання, що постраждалих або загиблих внаслідок удару не буде. На місці події вже працюють екстрені служби.