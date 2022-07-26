Станом на 05:20 жодної інформації про жертв і постраждалих не було. А днем раніше російські війська жорстко обстріляли ракетами Чугуїв на Харківщині.

Водночас У Миколаєві пролунали потужні вибухи: мер попросив не покидати укриття

Де саме влучили боєприпаси

За словами мера. завдали удару по одній з частин Харкова, яка близько до центру міста.

Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку,

– написав Ігор Терехов.

Він також висловив сподівання, що постраждалих або загиблих внаслідок удару не буде. На місці події вже працюють екстрені служби.