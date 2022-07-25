Знищили Будинок культури, де ховалися люди

Місцеві розповідають, що з 3 до 4 ранку було близько 12 “прильотів” у Чугуєві. Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко побувала на місці події та поділилася фото наслідків нищівного удару.

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За її словами, росіяни вщент знищили Будинок культури. Звідти вже дістали 4 людей з-під завалу, ще 3 шукають – чоловіка та 2 жінки.

Люди сюди ходили ночувати, бо там було облаштоване укриття. Одного чоловіка врятували, він3 години пробув під завалами, але там досі залишається його брат,

– повідомила журналістка.

Окупанти влучили у Будинок культури в Чугуєві / Фото Анни Черненко, 24 канал



Також окупанти зруйнували школу

Ще 2 російські ракети також влучили у школу в Чугуївському районі. Там був зроблений новий ремонт, будівлю готували на випадок зими без опалення, як пункт для житла місцевих. Тепер відновленню вона не підлягає.

Окупанти зруйнували школу біля Чугуєва / Фото Анни Черненко, 24 канал



Додамо, що також цієї ночі ворог також потужно обстріляв Дніпропетровську область. Зокрема, по Нікопольському районі окупанти запустили 40 снарядів з реактивних систем залпового вогню, а по Дніпровському районі – 2 ракети.

Відео до теми – куди окупанти випустили ракети вночі 25 липня