Обстріл трапився близько 3 години ранку. По місту на Харківщині росіяни запустили ракети.

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Унаслідок атаки є постраждалі

Сьогодні вночі ворог знову підступно обстріляв наше місто. Зруйновані цивільні об'єкти – чергова школа та будинок культури, де перебували мирні мешканці. Наразі рятівники розбирають завали,

– розповіла очільниця міськради Чугуєва Галина Мінаєва.

У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що поранень зазнала 46-річна жінка. Під завалами залишилися ще 3 людей. Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що рятувальники вже витягли місцевих мешканців з під знищених будівель. На щастя, врятовані не постраждали.

На місці події працюють усі служби. Правоохоронці здійснюють першочергові слідчі дії.

За фактом обстрілу цивільної інфраструктури у прокуратурі відкрили кримінальну справу. Вона стосується статті про порушення законів та звичаїв ведення війни.

росіяни запустили ракету по Чугуєві / Фото прокуратури, "Труха"

Ракетні обстріли України: останні новини

Уночі росіяни запустили 40 снарядів з РСЗВ по Нікопольському районі та 2 ракети по Дніпровському районі на Дніпропетровщині. Відомо, що 10-річна дівчинка зазнала поранень.

Зранку 24 липня окупанти запустили 3 ракети з Чорного моря по Хмельницькій області. На щастя, смертоносні снаряди збили сили ППО.

Близько 4 години ранку 24 липня ракети "Калібр" прилетіли по Миколаєву. Вони влучили по території кількох приватних підприємств. На одному з них спалахнула пожежа. На жаль, 5 людей постраждали.

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