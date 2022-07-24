Неспокійним був ранок для українців практично по всій території нашої держави. А все тому, що близько 08:15 у більшості регіонів пролунала повітряна тривога. Невдовзі надійшла інформація про вибухи у Хмельницькій області.

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На Хмельниччині спрацювало ППО

Відповідну інформацію повідомив глава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він підкреслив, що на території області дійсно лунали вибухи. Але містяни чули не "прильоти", а роботу системи ППО.

Водночас він попрохав мешканців не покидати укриттів. У сховищі слід перебувати доти, поки не буде сигналу про відбій повітряної тривоги. Це може врятувати вам життя.

Зауважимо, що звуки вибухів мешканці області чули близько 08:50. Тоді ж надійшла інформація не лише про можливі "прильоти", а й про дим, який здійнявся над небом. Нагадаємо, що повітряна тривога на Хмельниччині почалась об 08:13.

Нагадуємо, що ні в якому разі не варто фотографувати та знімати на відео ані "прильоти", ані роботу систем ППО. Якщо ж така спокуса у вас виникла, то не публікуйте матеріали у соціальні мережі. Не ставайте спільником ворога, адже ваші дописи можуть бути використані для корегування ворожого вогню.

Неспокійним був ранок також для мешканців Миколаєва. Близько 04:00 у місті пролунали відразу п'ять вибухів. Про них повідомив сам очільник міської ради Олександр Сєнкевич. Тоді він теж попрохав містян не ігнорувати повітряну тривогу та залишатись у безпеці.

Ворог продовжує цинічні атаки

Нагадаємо, що 23 липня весь світ сколихнув черговий ракетний удар з боку росії. Ворог вдарив по Одеському порту. Тому самому, з якого Україна мала експортувати своє зерно.

Сталось це менш як за добу після підписання Стамбульської угоди. Тож відповідний вчинок окупанта вкотре підтвердив, що жодні його обіцянки не вартують паперу, на якому вони викладені.

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