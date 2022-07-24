Тривожні сирени залунали в Україні приблизно о 8:10. Спершу про тривогу оголосили у Києві та в Київській області. Потім долучилися й інші регіони.
До теми ЗСУ вкотре відігнали ворога біля Вуглегірської ТЕС: карта бойових дій станом на 24 липня
У яких регіонах оголошена повітряна тривога
- У Києві та Київській області,
- У Чернігівській області,
- у Житомирській області,
- У Рівненській області,
- У Волинській області,
- У Хмельницькій області,
- У Вінницькій області,
- У Черкаській області,
- У Кіровоградській області,
- У Дніпропетровській області,
- У Миколаївській області,
- В Одеській області,
- у Запорізькій області,
- У Львівській області,
- В Івано-Франківській області,
- В Тернопільській області,
- У Чернівецькій області,
- У Закарпатській області.
Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня й відтоді вона не припинялася.
Оскільки Херсонська область тимчасово перебуває в окупації, загарбники не попереджають місцевих жителів про небезпеку, коли ведуть обстріли. Закликаємо людей бути обережними й принаймні орієнтуватися за сигналами тривоги у сусідніх регіонах.
Як поводитись під час повітряної тривоги
- Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади.
- Не забудьте подбати про літніх або маломобільних сусідів – допоможіть їм дістатися до безпечного місця. Не покидайте напризволяще й домашніх улюбленців, оскільки неможливо передбачити, коли ви зможете повернутися додому.
- Після цього якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища. Якщо з вагомої причини ви не можете цього зробити, принаймні дотримуйтеся правила "двох стін".
- Покидайте укриття або безпечне місце лише після відбою.
Вас може зацікавити – США можуть передати Україні винищувачі з Європи: дивіться відео