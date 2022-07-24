Тривожні сирени залунали в Україні приблизно о 8:10. Спершу про тривогу оголосили у Києві та в Київській області. Потім долучилися й інші регіони.

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У яких регіонах оголошена повітряна тривога

  • У Києві та Київській області,
  • У Чернігівській області,
  • у Житомирській області,
  • У Рівненській області,
  • У Волинській області,
  • У Хмельницькій області,
  • У Вінницькій області,
  • У Черкаській області,
  • У Кіровоградській області,
  • У Дніпропетровській області,
  • У Миколаївській області,
  • В Одеській області,
  • у Запорізькій області,
  • У Львівській області,
  • В Івано-Франківській області,
  • В Тернопільській області,
  • У Чернівецькій області,
  • У Закарпатській області.

Також повітряна тривога оголошена у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня й відтоді вона не припинялася.

Оскільки Херсонська область тимчасово перебуває в окупації, загарбники не попереджають місцевих жителів про небезпеку, коли ведуть обстріли. Закликаємо людей бути обережними й принаймні орієнтуватися за сигналами тривоги у сусідніх регіонах.

Як поводитись під час повітряної тривоги

  • Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади.
  • Не забудьте подбати про літніх або маломобільних сусідів – допоможіть їм дістатися до безпечного місця. Не покидайте напризволяще й домашніх улюбленців, оскільки неможливо передбачити, коли ви зможете повернутися додому.
  • Після цього якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища. Якщо з вагомої причини ви не можете цього зробити, принаймні дотримуйтеся правила "двох стін".
  • Покидайте укриття або безпечне місце лише після відбою.

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