Про роботу інтернаціональних легіонерів у Харківські області 24 каналу розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко. Окрім іншого, з різних країн приїжджають люди навіть, щоб долучитися до розбору завалів.

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Зокрема, представники Інтернаціонального легіону, навіть подекуди попри відсутність воєнного досвіду, долучаються у боротьбі України проти росії. Вони проходять відповідні навчання й починають роботу.

"Ми маємо бути із вами"

Нашій журналістці вдалося поспілкуватися із волонтерами з Польщі й інших країн світу, та з'ясувати, яка у них мотивація.

Ми в Польщі думаємо, що ця війна – це теж наша війна. Я приїхав до вас, щоб вам допомагати. Ми раніше надсилали багато гуманітарної допомоги, але вирішили, що маємо бути тут із вами, в Харкові,

– розповів поляк Єжи Юрчинський.

Йому вдалося разом із фондом за два тижні зібрати гроші й купити дві пожежні автівки на потреби України. Річ у тім, що у Харківській області не буває ні дня без пожеж, спричинених ворожими обстрілами.



Єжи Юрчинський, який допомагає Харківщині / Фото 24 каналу

Боєць з Великої Британії Крейг ж розповів, що ще дитиною читав багато історій про Голокост та Голодомор й вирішив, якщо це трапиться за його життя, то він стане достатньо хоробрим, щоб боротися проти цього.

Натомість легіонер зі США – Ерин – розповів, що відчуває потребу допомагати людям.

"Коли президент Зеленський закликав людей з інших країн допомагати, я зрозумів, що мушу це зробити. Тому, що коли мені буде 70 років, я відчую, що я нічого не зробив нічого для цього світу й відчуватиму своє життя беззмістовним", – сказав Ерин.

Увага! Спікер Інтернаціонального легіону оборони України Магру 24 каналу раніше розповідав про службу іноземців на боці України. Більше – за посиланням.

Волонтери з усього світу на Харківщині

З Нюрнберга приїжджають пожежники, а верхолази – зі Сполучених Штатів Америки. Тоді як волонтери з Польщі співпрацюють з Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Окупанти вкотре обстріляли Харків

Близько 06:32 23 липня у місті пролунали вибухи, а вже менш як через хвилину мешканців сповістили про можливу загрозу – ввімкнули сигнали повітряної тривоги. Місцеві розповідають, що вибух вкотре чули у центрі Харкова.

Ігор Терехов підкреслив, що ворог завдав кілька сильних ударів по району центру міста. За попередньою інформацією, одна людина постраждала.

Голова Харківської ОВА зазначив, що під удар потрапили житловий будинок, офісні приміщення, освітній заклад – Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Від росіян страждає й область

Впродовж доби на 23 липня російські війська завдавали удари й по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах.

Активні обстріли знову були на Чугуївщині. У Зміївській громаді на відкриту територію влучили одразу три одиниці боєприпасів. У цій же громаді окупанти знищили 30 гектарів пшениці.

У Богодухівському районі під ударами окупантів опинилися приватні будинки, господарчі споруди, протягом доби виникали кілька пожеж. На жаль, в Золочівській громаді загинула 74-річна жінка, 4 людини поранені.

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