Про роботу інтернаціональних легіонерів у Харківські області 24 каналу розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко. Окрім іншого, з різних країн приїжджають люди навіть, щоб долучитися до розбору завалів.
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Зокрема, представники Інтернаціонального легіону, навіть подекуди попри відсутність воєнного досвіду, долучаються у боротьбі України проти росії. Вони проходять відповідні навчання й починають роботу.
"Ми маємо бути із вами"
Нашій журналістці вдалося поспілкуватися із волонтерами з Польщі й інших країн світу, та з'ясувати, яка у них мотивація.
Ми в Польщі думаємо, що ця війна – це теж наша війна. Я приїхав до вас, щоб вам допомагати. Ми раніше надсилали багато гуманітарної допомоги, але вирішили, що маємо бути тут із вами, в Харкові,
– розповів поляк Єжи Юрчинський.
Йому вдалося разом із фондом за два тижні зібрати гроші й купити дві пожежні автівки на потреби України. Річ у тім, що у Харківській області не буває ні дня без пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Єжи Юрчинський, який допомагає Харківщині / Фото 24 каналу
Боєць з Великої Британії Крейг ж розповів, що ще дитиною читав багато історій про Голокост та Голодомор й вирішив, якщо це трапиться за його життя, то він стане достатньо хоробрим, щоб боротися проти цього.
Натомість легіонер зі США – Ерин – розповів, що відчуває потребу допомагати людям.
"Коли президент Зеленський закликав людей з інших країн допомагати, я зрозумів, що мушу це зробити. Тому, що коли мені буде 70 років, я відчую, що я нічого не зробив нічого для цього світу й відчуватиму своє життя беззмістовним", – сказав Ерин.
Волонтери з усього світу на Харківщині
З Нюрнберга приїжджають пожежники, а верхолази – зі Сполучених Штатів Америки. Тоді як волонтери з Польщі співпрацюють з Державною службою з надзвичайних ситуацій.
Окупанти вкотре обстріляли Харків
- Близько 06:32 23 липня у місті пролунали вибухи, а вже менш як через хвилину мешканців сповістили про можливу загрозу – ввімкнули сигнали повітряної тривоги. Місцеві розповідають, що вибух вкотре чули у центрі Харкова.
- Ігор Терехов підкреслив, що ворог завдав кілька сильних ударів по району центру міста. За попередньою інформацією, одна людина постраждала.
- Голова Харківської ОВА зазначив, що під удар потрапили житловий будинок, офісні приміщення, освітній заклад – Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.
Від росіян страждає й область
Впродовж доби на 23 липня російські війська завдавали удари й по Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Ізюмському районах.
Активні обстріли знову були на Чугуївщині. У Зміївській громаді на відкриту територію влучили одразу три одиниці боєприпасів. У цій же громаді окупанти знищили 30 гектарів пшениці.
У Богодухівському районі під ударами окупантів опинилися приватні будинки, господарчі споруди, протягом доби виникали кілька пожеж. На жаль, в Золочівській громаді загинула 74-річна жінка, 4 людини поранені.
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