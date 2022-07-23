Окупанти поцілили в університет Бекетова в Харкові

Під удар потрарили житловий будинок, офісні приміщення, освітній заклад – Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. Як підкреслив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, це черговий злочин росіян проти мирної Харківщини.

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За даними слідства, 23 липня близько 6:30 російські військові обстріляли Основ'янський район Харкова. Снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок. Господар отримав поранення, а будинок зазнав руйнувань. Хвиля вибуху пошкодила сусідні будинки.

Від атаки постраждва житловий будинок / Фото Харківської облпрокуратури



Крім того, під вогнем окупантів опинився університет у Київському районі Харкова.

Як зауважили у прокуратурі, наразі виявлено та вилучено уламки і залишки снарядів, які в подальшому будуть направлені для проведення відповідних експертиз. Також вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Окупанти поцілили в університет Бекетова в Харкові / Фото з телеграму Олега Синєгубова

Ранішній обстріл Харкова

Близько 06:32 у місті пролунали вибухи, а вже менш як через хвилину мешканців сповістили про можливу загрозу - ввімкнули сигнали повітряної тривоги. Місцеві розповідають, що вибух вкотре чули у центрі Харкова.

Ігор Терехов підкреслив, що ворог завдав кілька сильних ударів по району центру міста. За попередньою інформацією, одна людина постраждала.

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