Оккупанты попали в университет Бекетова в Харькове

Под удар попали жилой дом, офисные помещения, образовательное учреждение – Национальный университет городского хозяйства имени А.М.Бекетова. Как подчеркнул глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов, это очередное преступление россиян против мирной Харьковщины.

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По данным следствия, 23 июля около 6.30 российские военные обстреляли Основанский район Харькова. Снаряд попал в двухэтажный жилой дом. Хозяин получил ранения, а дом разрушился. Волна взрыва повредила соседние дома.

От атаки пострадавшего жилой дом / Фото Харьковской облпрокуратуры



Кроме того, под огнем оккупантов оказался университет в Киевском районе Харькова.

Как отметили в прокуратуре, обнаружены и изъяты обломки и остатки снарядов, которые в дальнейшем будут направлены для проведения соответствующих экспертиз. Также уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Оккупанты попали в университет Бекетова в Харькове / Фото из телеграма Олега Синегубова

Утренний обстрел Харькова

Около 06:32 в городе прогремели взрывы, а уже через минуту жителям сообщили о возможной угрозе – включили сигналы воздушной тревоги. Местные рассказывают, что взрыв еще раз слышали в центре Харькова.

Игорь Терехов подчеркнул, что враг нанес несколько сильных ударов по району центра города. По предварительной информации, один человек пострадал.

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