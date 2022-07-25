Попередньо встановили, що стріляли з зенітно-ракетних комплексів С300. Такими ж комплексами били й по Миколаєву раніше.

До теми Щодня ракетні удари, багато загиблих: на Харківщині росіяни обстрілюють школи й лікарні

Руйнування через обстріли ворога

Поліцейські працюють на місці обстрілу, щоб задокументувати злочини росії. Через атаку будівля районного будинку культури зруйнована повністю. Там переховувались люди. Завали розбирають і встановлюють скільки людей постраждало.

Крім будинку культури, також зруйнована школа, будівля, в якій розташовувалась бібліотека та спортивний зал. Ще отримали пошкодження й житлові будинки. Кілька ракет влучили по відкритих територіях.

Рятувальникам поки що вдалося звільнити з-під завалів трьох людей. Біля школи знайшли і вилучили залишки снарядів. Обстріл розслідують як порушення законів та звичаїв війни. Винуватцям загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

Що відомо про обстріли Чугуєва

Обстріл трапився близько 3 години ранку 25 липня. По місту на Харківщині росіяни запустили ракети. Поранень зазнала 46-річна жінка. Зруйновані цивільні об'єкти – чергова школа та Будинок культури, де перебували мирні мешканці.

Ворог своїми обстрілами практично повністю знищив Будинок культури, а люди опинилися під завалами. Рятувальники працюють досі, бо, попри те, що деяких людей витягнули з-під завалів, там вони ще можуть залишатися. Усіх треба врятувати.

росія вже не вперше обстрілює Чугуїв, місто часто опиняється під ворожими обстрілами. Саме тому воно зазнало великих руйнувань. Один з останніх ударів також був вночі 16 липня. Внаслідок ракетної атаки тоді загинули люди, які спали у своїх домівках.

Жахливі наслідки попередніх обстрілів Чугуєва: дивіться відео