Про це повідомив за 50 хвилин після опівночі голова Нікопольської районної адміністрації Євген Євтушенко. Перед цим він просив жителів району перейти до безпечних місць. Також була ввечері тривога та вибухи в Миколаєві.

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Що відомо про атаку на Нікопольський район

Голова Адміністрації ввечері написав, що зараз уже налагодили систему попереджень про ймовірні атаки. За його словами, багато людей по обидва боки Каховського водосховища почали спостереження за пересуванням РСЗВ росіян.

Ймовірно, саме так і стало відомо, що невдовзі буде атака. За кілька хвилин оголошеної тривоги, жителі Нікопольського району почули вибухи. Прокоментував представник влади це вже о 00:52.

Друзі, на цю хвилину, все нормально, наскільки це взагалі можливо під час війни. Нікого не зачепило. Заспокойтесь, будь ласка, та лягайте спати,

– написав Євген Євтушенко.

Також під час тривоги наприкінці доби лунали вибухи в Запоріжжі. В обласному центрі "прильотів" не було, однак все ж окупанти атакували цей регіон.

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