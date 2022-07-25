Гучні звуки долинали до Запоріжжя з області. Виявляється, так було чути, як працює важке артилерійське озброєння ворога.

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Звук був таким сильним, що люди подумали про вибухи в місті

Жителі Запоріжжя почули гучні звуки вибухів незадовго після оголошення про повітряну тривогу. Проте виявилось, що це було чути, як у віддалених районах працює ворожа арта.

Обстрілів Запоріжжя або прильотів у місто не зафіксовано, гучні звуки долинали до нас з області. Там працювало важке артилерійське озброєння ворога,

– розповів секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Яка ситуація на Запоріжжі

Росіяни щодня обстрілюють запорізьку область з артилерії. Голова Запорізької ОДА розповідав, що лише за минулу добу їх було понад 60. За попередньою інформацією, постраждалих немає, проте зруйновані об'єкти соціальної інфраструктури – дитячий садок, ферму. Також згоріло 20 гектарів пшениці, пошкоджено техніку і господарські споруди. Загалом станом на 25 липня у регіоні зруйновано або зіпсовано вже понад 1 700 будинків.

Багатьох людей, які залишились на тимчасово окупованих територіях, викрадають та піддають тортурам. Більшість місцевих жителів не мають роботи та доходів й страждають від постійного тиску. Також немає нормального медичного обслуговування.

Виїхати доволі складно, люди стоять у чергах з автомобілів по 5 і більше днів. Звісно, потроху когось випускають, але тримають велику кількість машин. Також окупаційні війська вимагають з людей кошти за проїзд. Наразі в чергах стоять тисячі автівок, 5 людей вже померли, так і не дочекавшись виїзду.

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