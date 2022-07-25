Громкие звуки доносились до Запорожья из области. Оказывается, так было слышно, как работает тяжелое артиллерийское вооружение врага.
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Звук был таким сильным, что люди подумали о взрывах в городе
Жители Запорожья услышали громкие звуки взрывов незадолго после объявления о воздушной тревоги. Однако оказалось, что это было слышно, как в отдаленных районах работает вражеская арта.
Обстрелов Запорожья или прилетов в город не зафиксировано, громкие звуки доносились до нас из области. Там работало тяжелое артиллерийское вооружение врага,
- рассказал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Какая ситуация на Запорожье
- Россияне ежедневно обстреливают Запорожскую область из артиллерии. Председатель Запорожской ОГА рассказывал, что только за минувшие сутки их было более 60. По предварительной информации, пострадавших нет, однако разрушены объекты социальной инфраструктуры – детский сад, ферма. Также сгорело 20 гектаров пшеницы, повреждены техника и хозяйственные постройки. Всего по состоянию на 25 июля в регионе разрушено или испорчено уже более 1 700 домов.
- Многих людей, которые остались на временно оккупированных территориях, похищают и подвергают пыткам. Большинство местных жителей не имеют работы и доходов и страдают от постоянного давления. Также нет нормального медицинского обслуживания.
- Выехать довольно сложно, люди стоят в очередях из автомобилей по 5 и более дней. Конечно, понемногу кого-то выпускают, но держат большое количество машин. Также оккупационные войска требуют с людей средства за проезд. Сейчас в очередях стоят тысячи автомобилей, 5 человек уже умерли, так и не дождавшись выезда.
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