Громкие звуки доносились до Запорожья из области. Оказывается, так было слышно, как работает тяжелое артиллерийское вооружение врага.

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Звук был таким сильным, что люди подумали о взрывах в городе

Жители Запорожья услышали громкие звуки взрывов незадолго после объявления о воздушной тревоги. Однако оказалось, что это было слышно, как в отдаленных районах работает вражеская арта.

Обстрелов Запорожья или прилетов в город не зафиксировано, громкие звуки доносились до нас из области. Там работало тяжелое артиллерийское вооружение врага,

- рассказал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Какая ситуация на Запорожье

Россияне ежедневно обстреливают Запорожскую область из артиллерии. Председатель Запорожской ОГА рассказывал, что только за минувшие сутки их было более 60. По предварительной информации, пострадавших нет, однако разрушены объекты социальной инфраструктуры – детский сад, ферма. Также сгорело 20 гектаров пшеницы, повреждены техника и хозяйственные постройки. Всего по состоянию на 25 июля в регионе разрушено или испорчено уже более 1 700 домов.

Многих людей, которые остались на временно оккупированных территориях, похищают и подвергают пыткам. Большинство местных жителей не имеют работы и доходов и страдают от постоянного давления. Также нет нормального медицинского обслуживания.

Выехать довольно сложно, люди стоят в очередях из автомобилей по 5 и более дней. Конечно, понемногу кого-то выпускают, но держат большое количество машин. Также оккупационные войска требуют с людей средства за проезд. Сейчас в очередях стоят тысячи автомобилей, 5 человек уже умерли, так и не дождавшись выезда.

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