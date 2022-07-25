Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона, передает 24 канал. Оккупанты блокируют выезд людей, из-за чего около 5 тысяч человек находятся в очередях.

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Цинизм оккупантов зашкаливает

российские оккупанты в очередной раз демонстрируют всю свою жестокость по отношению к мирному населению Украины, оказавшемуся во временной оккупации. Ежедневно на блокпостах в Васильевке оккупанты пропускают от 20 до 15 автомобилей, то есть до 500 человек, хотя желающих уехать гораздо больше.

Отношение оккупантов к людям тоже ужасает. Они угрожают расстрелами.

Есть совсем ужасные вещи, когда рашисты подходят к нашим людям и говорят: "Если кто-то из тяжелобольных хочет здесь поднять митинг, то можем пристрелить прямо сейчас в посадке",

– рассказал Федоров.

Не менее позорным является ответ российской стороны на просьбу организовать коридор с временно оккупированной территории Запорожской области – захватчики отказывают, цинично аргументируя это тем, что якобы "желающих уехать нет".

В Васильевке настоящий ад для украинцев

Накануне Иван Федоров сообщал о 4 погибших в очередях, созданных на блокпостах в Васильевке. оккупанты не хотят выпускать мирных людей, ведь они "любят" использовать гражданских в качестве живых щитов.

В прифронтовой Васильевке сейчас настоящий ад – пытаясь уехать в Запорожье, они вынуждены круглосуточно ждать в очередях.

Кроме того, в очередях немало пожилых людей, нуждающихся в медицинской помощи. оккупанты ее не предоставляют.

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