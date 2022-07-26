оккупанты за все будут отвечать, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий утреннего обстрела Одесской области. Глава государства первым официально сообщил, что российские оккупанты обстреляли Затоку.

Кстати В Одессе россияне, вероятно, пытались уничтожить ключевую угрозу для своих кораблей, – разведка

Лидер Украины подчеркнул, что в Затоке не было ни военных баз, ни солдат. По словам Зеленского, российские террористы будут отвечать за каждый обстрел.

Обычная деревня Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из россии захотелось пострелять. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", разрушающий нашу жизнь,

– написал президент и опубликовал видео.

Последствия обстрела Затоки в Одесской области: видео

Также видео последствий обстрела Затоки опубликовали в пресс-центре сил Обороны Юга Украины.

Оккупанты обстреляли Затоку: видео последствий

Что известно об обстреле Одесской области

Ранним утром 26 июля в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Около пяти утра одесситы начали сообщать о мощном взрыве в своем городе. Также мощные взрывы прогремели в Харькове и Николаеве. Враг атаковал Одесскую область со стратегических самолетов из акватории Черного моря.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что россияне выпустили по Одесской области несколько ракет воздушного базирования. Вражеские ракеты попали в частные здания прибрежных деревень, из-за чего они загорелись.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что в результате обстрела, к счастью, нет жертв. Известно, что пострадал один человек.

Стоит отметить, что в Николаевской области враг атаковал портовую инфраструктуру. Также в результате обстрела попадание в авторынок и другие открытые территории пригорода. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что россияне выпустили по Николаевской области сразу 18 ракет.

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