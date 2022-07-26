Такие данные обнародовала британская разведка. Утверждают, что противокорабельные ракеты ограничивают эффективность Черноморского флота захватчиков.

Кстати Ракетный обстрел Одесской области: есть попадания в частные дома, там начались пожары

Добавили, что это значительно подорвало общий план вторжения, поскольку оккупанты не могут даже дойти до попыток высадки морского десанта в Одессе.

Что известно об ударе по Одессе

24 июля россияне нанесли удар по порту в Одессе. Они выпустили сразу 4 ракеты типа "Калибр". 2 из них попали в цель, еще 2 сбили наши силы противовоздушной обороны.

В порту хранилось зерно, которое готовилось к отправлению на экспорт.

Только накануне Украина и Россия заключили "зерновые" соглашения с Турцией и ООН. Правда, украинская сторона сообщила, что атака на порт не повлияет на договоренности – зерно все равно экспортируют.

Сами россияне заявили, что якобы ударили по украинскому военному кораблю и комплексу противокорабельных ракет. Однако в британской разведке подчеркнули: нет никаких указаний на то, что такие цели находились в месте попадания ракет.

Обратите внимание! 26 июля россияне снова обстреляли Одесскую область. Ракеты были выпущены из стратегических самолетов. Они попали в частные дома. Там возникли пожары.

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