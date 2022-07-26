Такі дані оприлюднила британська розвідка. Стверджують, що протикорабельні ракети обмежують ефективність Чорноморського флоту загарбників.
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Додали, що це значно підірвало загальний план вторгнення, оскільки окупанти неспроможні навіть до спроб морського десанту в Одесі.
Що відомо про удар по Одесі
- 24 липня росіяни завдали удару по порту в Одесі. Вони випустили одразу 4 ракети типу "Калібр". 2 з них влучили в ціль, ще 2 збили наші сили протиповітряної оборони.
- У порту зберігалось зерно, яке мали відправити на експорт.
- Лише напередодні Україна та росія уклали "зернові" угоди з Туреччиною та ООН. Щоправда, українська сторона повідомила, атака на порт не вплине на домовленості – зерно усе одно експортують.
- Самі росіяни заявили, нібито вдарили по українському військовому кораблю і комплексу протикорабельних ракет. Однак в британській розвідці наголосили: немає жодних вказівок на те, що такі цілі перебували в місці влучення ракет.
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