Стало відомо, що боєприпаси влучили в приватні будинки людей. Після цього там зайнялися пожежі.

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Одещину атакували ракетами з повітря

Українські військові зазначили, що росіяни випустили кілька ракет повітряного базування.

На Одещині влучили в приватні будівлі прибережних сіл, через що вони загорілись. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих нема.

Загалом зранку по Півдню України ворог наніс масований ракетний удар. Застосовував авіацію з напрямку Чорного моря. Під атаку також потрапили Миколаївщина та Херсонщина.

Справдився найгірший прогноз

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що росіяни знову стріляють в цивільні об'єкти та по мирних людях. Він сподівається, що рятувальники скоро завершать роботи і погасять пожежу будинків.

Він також підтверджує, що інформації про постраждалих і загиблих нема. Натомість справджуються найгірші прогнози поведінки ворога.

Ми очікували, що можливий такий розвиток подій і, на жаль, найгірший прогноз справдився. Говорили саме про літаки стратегічної авіації. Зазвичай ворог після використання "Калібру" перезаряджає ракетоносії,

– сказав Братчук.

За його словами, нинішній обстріл це підтверджує.