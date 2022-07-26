Ворог атакував з Чорного моря та окупованої Херсонщини

В пресслужбі ОК "Південь" зранку 26 липня розповіли, що окупанти масованим ракетним ударом атакували Південь із застосування авіації з напрямку Чорного моря.

До речі Ворог вів розвідку з безпілотників біля Луцька та Ковеля

Як повідомили в командуванні, на Миколаївщині ворог атакував портову інфраструктуру.

Окрім того, росіяни з тимчасово окупованої Херсонщини вдарили ЗРК С-300 по Миколаївському району. Унаслідок обстрілу є влучання в авторинок та інші відкриті території передмістя.

Наразі інформація по масштабах руйнувань та постраждалих уточнюється.

В ОК "Південь" додали, що на Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. Повідомляється, що окупанти завдали удару ракетами повітряного базування.